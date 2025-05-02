7 Yaşındaki Mert'e Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
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7 Yaşındaki Mert'e Sürpriz Doğum Günü

MHP, down sendromlu Mert Affan Yüce için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

02.05.2025 17:25
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MHP Etimesgut İlçe Başkanlığında, alışveriş merkezindeki oyun alanında bulunan top havuzuna down sendromlu olduğu gerekçesiyle alınmayan 7 yaşındaki Mert Affan Yüce için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Mert Affan Yüce, partinin Etimesgut İlçe Başkanlığında düzenlenen doğum günü kutlamasına, annesi ve öğretmeniyle geldi.

Kutlamaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ankara İl Başkan Yardımcısı Mesut Genç, Ankara Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Emel Öztürk, Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül, KAÇEP İlçe Başkanı Zeynep Arslan ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin engelli vatandaşlarımız ve ailelerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakanın bizlere yüklediği görev ve sorumluluğun yanı sıra bir tıp hekimi ve bir baba olarak buradayım." dedi.

Yurdakul, şunları kaydetti:

" Milliyetçi Hareket Partisi, gücünü ve tüm azmini doğrudan vatandaşlardan alan bir partidir. Bu çerçevede down sendromlu evladımız Mert Affan Yüce'ye yaşatılan ayrımcılığın ve haksızlığın vicdanlarımızda yarattığı hüznü biraz olsun dağıtmak ve biraz da evladımızın doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her çocuğun gülmeye ve oynamaya hakkı vardır. Ayrımcılığa karşı durmak, vicdani olduğu kadar milli bir sorumluluktur."

Doğum günü kutlamasına ilişkin paylaşılan görüntülerde, başkanlık binasının Mert Affan Yüce için süslendiği, pasta kesildiği ve hediyeler verildiği görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 7 Yaşındaki Mert'e Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika

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