70 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

70 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu

70 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu
21.05.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rahime Uluşar, 50 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi ve mezuniyet belgesini oğlundan aldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki Rahime Uluşar, üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yarım asır sonra sınava girip kazandığı yüksekokuldan mezun olmayı başaran Rahime Uluşar'a mezuniyet belgesini profesör olan oğlu verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Bahadır Güneş, MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun ve mezun öğrenciler ile aileleri katıldı. Okul birincisi Cüneyt Karaöz yaş kütüğüne plaket çaktıktan sonra Kaymakam Bahadır Güneş'ten başarı ve mezuniyet belgesini aldı. Müzik dinletisinden sonra diğer mezunlara protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

OĞLU BELGE, EŞİ ÇİÇEK VERDİ

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık Programı'ndan mezun olan Rahime Uluşar da mezuniyet belgesini almak için sahneye çağrıldı. Rahime Uluşar'ın belgesini oğlu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi. Eşi eczacı Nadir Uluşar da sahneye gelerek Rahime Uluşar'a çiçek verip, kutladı.

'50 YIL SONRA SINAVA GİRDİM'

Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumanın hep hayali olduğunu söyleyen Rahime Uluşar, "Hiç aklımdan çıkmamıştı. Ama devamlı çalıştığım için zamanımı hep çocuklarıma ayırdım. 'Okuyayım' derken zaman çok çabuk geçti. Çocuklarım üniversite sınavlarına girerken girsem çok daha iyi bölümler okuyabilirdim. İyi puanlarla bir yerlere girebilirdim. Buna da şükür 50 yıl sonra üniversite sınavına girdim. Türkiye genelinde 611 bininci geldim. 274 eşit ağırlıklı puanım var. 4 yıllık bölümlerden de tutuyordu ama ben sağlığımı da göz önünde bulundurarak 4 yıllığa gidemedim. 2 yıllık bölüme giderek hevesimi giderdim. Bu duyguyu yaşadım. Çok güzel bir şey. İsteği olan herkesin sınava girmesini ve okumasını dilerim" dedi.

'CÜBBESİNİ GİYDİRMEK NASİP OLDU'

Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da annesinin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Annem hiçbir dersten kalmadı. Müthiş bir başarı. Kendisinin ilerleyen zamanlarda başkalarına da örnek olabileceğini düşünüyoruz. Her yaşta başarı alınabileceğini, her yaşta okunabileceğini, genç kalınabileceğini, öğrenmenin yaşı olmadığını, öğrenmek için çalışmanın yaşının olmadığını, her zaman insanların insanlığa verebileceği bir şeylerin olabileceğini gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Annem doçent veya yardımcı doçentlik cübbemi giydirmişti. Sırasıyla gidiyoruz. Bize de onun cübbesini giydirmek nasip oldu. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Transferle anılıyordu Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi
Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım Sahte e-imza davasında mahkemeye damga vuran sözler: Marketten imza alır gibi aldım
Joao Cancelo Türkiye’deki favori takımını açıkladı Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: 70 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.