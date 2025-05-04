70 Yaşındaki Mantar Toplayıcı Aranıyor - Son Dakika
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70 Yaşındaki Mantar Toplayıcı Aranıyor

70 Yaşındaki Mantar Toplayıcı Aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 70 yaşındaki Mevlüt Karademir için arama çalışmaları sürüyor.

04.05.2025 16:23
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Karademir'in (70) bulunması için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de destek veriyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık alanı taradı.

Bölgedeki dağlık alanlarda da arama yapan ekipler, henüz Karademir'e ait bir ize rastlamadı.???????

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir'in eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurmuş, Karademir için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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