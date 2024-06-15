70 Yıl Sonra DNA Eşleşmesiyle Kardeşler Birbirlerine Kavuştu

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İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan 3 kardeş yaklaşık 70 yıl sonra DNA eşleşmesiyle birbirlerine kavuştu.

BBC'nin haberine göre, 70'li yaşlardaki kardeşler, MyHeritage internet sitesine yükledikleri DNA'larının eşleşmesi sonucu birbirlerini buldu.

İngiltere'nin Wight Adası'ndan Josie Morey (76), Liverpool'da yaşayan Jim McLoughlin (77) ve Kanada'da yaşayan Lorraine Williams (74) Southampton'daki bir otelde buluştu.

Liverpool'da doğan ve babaları bir olan üç kardeşten bir olan Lorraine Williams, iki yaşındayken ailesiyle Kanada'ya göç ettiğini, kardeşlerinin varlığından haberi olmadığını söyledi.

Williams, buluşma için İngiltere'ye gelmeye karar vermeden önce kardeşleriyle bir yıl boyunca iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Yaklaşık 70 yılın ardından gelen buluşma anına dair duygularını paylaşan Williams, "O an harikaydı. Kendimi tutamadım, zıpladım. Gerçeküstü, neşeli, sevinçli ve şaşırtıcı. Her şey bir arada." dedi.

Josie Morey de soyunun aile tarafından şaka yollu tartışıldığını ve bunun da torununu DNA kiti almaya teşvik ettiğini kaydetti.

Duygularının kendisini şaşırttığını vurgulayan Morey, "Çok fazla sevgi var ve ben buna hayret ediyorum. Onlar hakkında hissettiklerime şaşırıyorum." şeklinde konuştu.

Manastırlarda yetişmiş eski bir amatör boksör ve gece kulübü yöneticisi olan Jim McLoughlin de başka akrabası olmadığını düşünmesi ve geçmişine dair merakının kendisini bu araştırmaya yönelttiğini söyledi.