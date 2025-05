71 Yaşında Almanca Öğreniyor

Almanya'daki torunu için 71 yaşında dil öğreniyor

İZMİR - İzmir'de 71 yaşındaki Haluk Güle, Almanya'ya taşınan torunuyla iletişim kurabilmak amacıyla ileri yaşına rağmen dil öğrenmeye başladı.

Bornova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Haluk Güle, 8 yaşındaki torunu Mayra Batu'nun Almanya'ya taşınmasının ardından, onunla iletişim kurabilmek için Almanca öğrenmeye karar verdi. Üç torun sahibi Güle, Mayra'la iletişimini devam ettirmek amacıyla harekete geçerek çeşitli kursları araştırmaya başladı. Bu süreçte Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde Almanca kursu olduğunu öğrenince, zaman kaybetmeden başvurusunu yaptı. Haluk Güle, yaklaşık bir yıl önce A1 seviyesinde başladığı eğitimine, bugün B1 düzeyinde devam ediyor. Böylece hem dil becerilerini geliştiriyor hem de torunuyla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor. 25 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapıp ve 1998 yılında emekli olduğunu söyleyen Haluk Güle, "Emeklilik sonrası boş durmadım, çeşitli eğitimler aldım ve üniversiteyi tamamladım. Bir süre sonra torunum Almanya'ya taşındı. Onunla daha iyi iletişim kurabilmek için Almanca öğrenmeye karar verdim. Bu amaçla Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdum ve A1 ile A2 seviyelerinin ardından şu anda B1 seviyesinde eğitim alıyorum" ifadelerini kullandı.

Torun sevgisi

Torun sevgisinin kendisi için çok önemli bir duygu olduğunu belirten dede Güle, "Elif hocamın sayesinde önemli bir yol kat ettim. Yaşımın etkisiyle bazı kelimeleri unutmakta zorlanıyorum ama dil bilgisi konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Pratik yapma fırsatım olmasa da kurallar açısından pek çok şey öğrendim. Almanya'da yaşayan 8 yaşındaki torunumla iletişim kurabilmek için çabalıyorum ama o genelde Türkçe konuşmayı tercih ediyor. Yine de çok girişken bir çocuk ve okulda Almancayı çok iyi öğrendi. İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki ve 14 yaşındaki iki torunum daha var. Yani toplamda üç torunum var ve hepsiyle iletişim kurabilmek benim için çok önemli. Bugün kursumuzun son günü ve sınavımız var. Seneye B2 seviyesinde eğitim almak istiyorum. Eğer imkan olursa, Ekim ayında da Almanya'ya gitmeyi planlıyorum. Dil öğrenmenin yaşı olmadığını düşünüyorum ve bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da ilerlemeye devam edeceğim" diye ekledi.

38 yıl Almanya'da yaşadı

Bornova Halk Eğitim kursiyerlerinden olan 71 yaşındaki Esma Altınkalp ise "38 yıldan fazla Almanya'da yaşadım. Daha sonra kesin dönüş yaparak Türkiye'ye geldim ve 18 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Oradayken Almancayı sadece konuşarak öğrendim, hiç gramerim yoktu, yazmayı da okumayı da bilmezdim, kulaktan dolma bir Almanca diyelim. Türkiye'ye döndükten sonra da konuşmadıkça insan ister istemez unutuyor tabii, ben de fark ettim ki yavaş yavaş Almancamı kaybetmeye başlamışım. Hem bu dili unutmamak için dedim ki yeniden öğrenmeye başlayayım, hem hobi olur hem faydası olur. Milli Eğitim'in Almanca kurslarını duyunca da hemen başvurayım dedim, hem bilgimi tazelerim hem de bu sefer grameriyle, yazısıyla, düzgün bir şekilde öğrenmiş olurum. Kursa A2 seviyesinden başladım, şimdi B1'e geldik çok şükür, inşallah devamı da gelir. Kursta Elif hocamız sağ olsun çok yardımcı oluyor, sınıf arkadaşlarıyla beraber çalışıyoruz, hem konuşma hem yazma yapıyoruz. Benim için güzel bir uğraş oldu bu, hem unutmamış oluyorum hem de zihnimi dinç tutuyorum, elimden geldiğince de devam etmeyi düşünüyorum" diye söyledi.

"En çalışkan öğrencilerim"

Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde Almanca öğretmenliği yapan Elifcan Bolat da "Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde bir yılı aşkın süredir A1, A2 ve B1 seviyelerinde Almanca dersleri veriyorum. Bu süre içinde birçok öğrencim oldu ama özellikle iki kişi benim için çok özel, Haluk Bey ve Esma Hanım. Her ikisi de 70 yaşın üzerinde ve büyük bir azimle Almanca öğrenmeye geldiler. Haluk Bey daha önce hiç Almanca bilmiyordu, torunu Almanya'da yaşıyor ve onunla onların diliyle konuşabilmek için bu dili öğrenmek istediğini söyledi. Esma Hanım ise daha önce biraz Almanca biliyordu ama özellikle gramer açısından kendini geliştirmek istiyordu. Şu anda her ikisi de sınıfımızın en çalışkan, en düzenli öğrencileri diyebilirim. Haluk Bey'in bir gün bile devamsızlığı olmadı, düzenli olarak not alıyor ve derslere çok disiplinli şekilde katılıyor. Esma Hanım da aynı şekilde çok özverili, notları 90'ın altına düşmüyor. Derslerde Almanca konuşmalar yapıyoruz, söylediklerimi anlayabiliyorlar ve cevap verebiliyorlar. Eminim ki Almanya'ya gittiklerinde, havaalanından günlük konuşmalara kadar temel iletişimlerini rahatlıkla kurabilecek seviyedeler. Onlarla çalışmak benim için büyük bir mutluluk ve ilham kaynağı oldu" sözlerini kullandı.