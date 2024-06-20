71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra ressamlık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra ressamlık hayalini gerçekleştirdi

Konya'da resim öğretmeni olmak isteyen Kamile Gürel, ailesinin baskısıyla eğitim hayatına veda etmek zorunda kaldı. Kanseri yendikten sonra akrabasının yazdırdığı kurs sayesinde resim yapmaya başlayan Gürel, 64 yaşında ilk kişisel sergisini açtı. Gürel, yaşın öneminin olmadığını vurgulayarak hayallerin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

20.06.2024 11:29
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Konya'da resim öğretmeni olmak isterken ailesinin okumasına izin vermeyerek evlendirdiği 71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra moral olması için akrabasının yazdırdığı kurs sayesinde ressamlık hayalini gerçekleştirdi.

Gürel, ilkokulu tamamladıktan sonra ailesinin eğitim hayatını sonlandırması yönündeki baskılarına karşı geldi. Öğretmeninden etkilenerek resim öğretmeni olmak isteyen, ortaokul ve lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite sınavında yüksek puan alan Gürel, ailesinin baskıları artınca eğitim hayatına ve çok sevdiği resme veda etmek zorunda kaldı.

Kısa süre sonra ailesinin yönlendirmesiyle yaptığı evlilikten 2 çocuk sahibi olan Gürel, bir süre sonra eşinden boşandı.

Çocuklarını evlendiren Gürel, 57 yaşında tükürük bezi kanserine yakalandı.

Tedavinin yanı sıra çocukları, arkadaşları ve yakınlarının desteğiyle bir yıl sonra kanseri yenen Gürel, 59 yaşındayken, bir akrabasının kendisinden habersiz Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) resim kursuna kaydını yaptırmasıyla daha da moral buldu. Gürel, 64 yaşındayken burada ilk kişisel sergisini de açtı.

"Başladığım zaman resmin içinde kayboluyorum"

Selçuklu Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde eğitimini sürdüren 71 yaşındaki Kamile Gürel, AA muhabirine, eğitim hayatında hep başarılı bir öğrenci olduğunu ancak o günün şartlarında hayallerini gerçekleştiremediğini söyledi.

Kanseri yendikten sonra başladığı resim kursunun hayatında bambaşka bir sayfa açtığını vurgulayan Gürel, şöyle konuştu:

"Hocamın da desteğiyle gerçekten resim yapabiliyorum, çok da zevk alıyorum. Hastalığı unuttum, bu süreçte sürekli resim yaptım. Şu anda da hem anneme bakıyorum hem de çok sevdiğim resmi devam ettiriyorum. Başladığım zaman resmin içinde kayboluyorum. Renklerle oynamak çok hoşuma gidiyor, yani kendimi kaybediyorum. Son bir yıldır sağ elim titremeye başladı ama yine de yapıyorum. Tatil olunca 'Kurs ne zaman açılacak?' diye arıyorum. Yaşım epeyce var ama gücüm yettiğince kursa gelmeyi, resim yapmayı düşünüyorum. Resim tutkumu, KOMEK'in sergi salonunda 48 resimle açtığım ilk kişisel sergimle taçlandırdım."

Gürel, hayalleri gerçekleştirmek için yaşın öneminin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Konya, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra ressamlık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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