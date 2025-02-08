71 Yaşındaki Şerife Yılmaz Yardımları Reddetti

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(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın yardımları kabul etmediğini savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın yapılmak istenen başka eve taşınması ya da huzur evine yerleştirlmesi tekliflerini reddettiği belirtildi. Şerife Yılmaz'ın oturduğu yerin mirasçılarının olduğunu bildiren bakanlık kaynakları Şerife Yılmaz'ın yazdığı dilekçede baba ocağını terk etmek ve başka bir yerde kiraya çıkmak istemediğini, bulunduğu yerde bir oda yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Bakanlık yetkilileri ayrıca Şerife Yılmaz'ın kaldığı tek odalı yapının mirasçıları tarafından tadilatının yapılmasını istemediği de ifade edildi.