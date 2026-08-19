72 Ahıska Türkü Aile Ahlat'a Yerleştirildi - Son Dakika
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72 Ahıska Türkü Aile Ahlat'a Yerleştirildi

72 Ahıska Türkü Aile Ahlat\'a Yerleştirildi
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Elazığ'da misafir edilen 72 Ahıska Türkü aile (242 kişi), kalıcı iskanları için Bitlis'in Ahlat ilçesine törenle gönderildi. Vali Hatipoğlu, soydaşların zulüm ve sürgün hikayesine dikkat çekerek, onların her zaman öz kardeşler olduğunu vurguladı.

Elazığ'da misafir edilen 72 Ahıska Türkü aile, törenle kalıcı iskanları için Bitlis'in Ahlat ilçesine gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde misafir edilen 72 aileden 242 kişiyi Ahlat ilçesine gönderdiklerini belirtti.

Ahıska Türklerinin yıllarca farklı coğrafyalarda zulüm ve haksızlıklarla sınandığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizdeki Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi'mizde bir süre misafir ettiğimiz Ahıska Türkü soydaşlarımızdan 72 aileden 242 soydaşımızı kalıcı ikametleri olan Ahlat'a uğurladık. Onların hikayesi yalnızca bir göçün değil, yurtlarından koparılmanın, sürgünün, hasretin ve sabrın hikayesidir. Ahıska'dan dünyanın farklı coğrafyalarına savrulan, yıllarca zulüm ve haksızlıklarla sınanan soydaşlarımız, bütün acılara rağmen vatan ve millet sevgilerini yüreklerinde yaşatmışlardır."

Hatipoğlu, Ahıska Türklerinin Türkiye'ye getirilerek güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşmalarına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler için onlar hiçbir zaman yalnızca misafir olmadılar; aynı milletin evlatları, aynı gönül coğrafyasının insanları ve öz kardeşlerimizdir. Kapımız da gönlümüz de her zaman onlara açıktır."

Ahıska Türklerini yeni yuvalarına uğurlarken duygulandıklarını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Ahıska Türkü soydaşlarımız olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören, yurtlarından edilen ve vatan hasreti çeken bütün soydaşlarımızın ve mazlumların bir gün güven ve huzur içerisinde kendi topraklarında yaşamalarını diliyorum. Allah bir daha hiçbir kardeşimizi yurdundan, yuvasından ve sevdiklerinden ayırmasın."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022 yılında bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığının organizasyonu ve Valilik koordinesinde yaklaşık 2 bin Ahıska Türkü aile Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 72 Ahıska Türkü Aile Ahlat'a Yerleştirildi - Son Dakika

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