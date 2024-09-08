Yalaksız Doğa Yok: Mevlüt Şen'in Hayvanlara Su Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalaksız Doğa Yok: Mevlüt Şen'in Hayvanlara Su Yardımı

Yalaksız Doğa Yok: Mevlüt Şen\'in Hayvanlara Su Yardımı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mevlüt Şen, doğada kayaları oyarak yaptığı yalaklardan yaban hayvanlarının su içmesini sağlıyor. Şen, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü gönüllü çalışmayla yumuşak kayaları oyarak yalak oluşturuyor ve hayvanların susuzluğunu gidermek için çaba gösteriyor.

08.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mevlüt Şen, doğada kayaları oyarak yaptığı yalaklardan yaban hayvanlarının su içmesini sağlıyor.

İlçede kendisine ait arazileri ekerek geçimini sağlayan çiftçi Şen, sıcak ve kurak dönemlerde ilçe kırsalındaki dağlarda yaşayan yaban hayvanları susuz kalmasın diye çaba gösteriyor.

Kazma ve su bidonları ile doğada dolaşan Şen, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü gönüllü çalışmayla yumuşak kayaları oyarak yalak oluşturuyor.

Şen, oluşturduğu yalakların bazılarına taşıdığı suyu doldururken, bir kısmı ise yağmur suyu ile doluyor.

Mevlüt Şen, AA muhabirine, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastane odasında yatarken bu projesini hayata geçirmeye karar verdiğini belirtti.

Hayvanların susuzluğunu gidermek için sarf ettiği emeğin vicdanını huzura erdirdiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"1985 yılında midemden ameliyat edildim. 6-7 gün bana yemek ve su vermediler. Susuzluk çekerken 'doğadaki kuşlar ne yer, içer' diye düşünüyordum. Bu iyiliği yapmayı düşündüm ve sonraki yıllarda gerçekleştirdim. Yalakları yapmaya başladım. Kışın da doğaya yem bırakıyorum. Kireç taşı gibi yumuşak kayaları oyuyorum. Sonra içini çimento ile kaplıyorum ki suyu emmesin. Hayvanlar içiyor. Kuşların ve yılanların su içtiğine şahit oldum. Tilki de görmüştüm. O hayvanları gördüğümde mutlu oluyorum. Bana 100 bin lira verseler sevinmem ama bu çok hoşuma gidiyor. O hayvanlar benim pınarımdan su içiyor, bazılarına su taşıyorum. Yorgunluğumu hissetmiyorum, bidonu taşırken Allah bana güç veriyor. Yenilerini de yapıyorum. Kışın da yem temin ediyorum. 500 kilo yese 3 bin lira yapar, aylığımın 3 bin lirasını da oraya veririm."

İnsanların maddi destek talebini kabul etmediğini belirten Şen, çalışmasının örnek kabul edilerek benzerlerinin farklı bölgelerde hayata geçirilmesini dilediğini söyledi.

"Bu, sadaka sayılır"

Masraf yapsa da manevi anlamdaki kazanımlarının çok daha yüksek olduğuna inandığını vurgulayan Şen, "Arabamla geliyorum, yakıt masrafına bakmıyorum. İstanbul'a giderken 15 gün kalmak için valizi doldurup gidiyoruz. Öbür alemde ebedi kalacağız, neden valizimizi doldurmayalım. Kuşun, kurdun, insanların duasını neden almayalım. Bu, sadaka sayılır. Elimden gelen her iyiliği yapmaya çalışırım." diye konuştu.

Mevlüt Şen, sayısını bilmediği yalaklardan yapmaya ömrü ve sağlığı imkan verdiği sürece devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Derinkuyu, Güncel, Çevre, Yaşam, Susuz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalaksız Doğa Yok: Mevlüt Şen'in Hayvanlara Su Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yalaksız Doğa Yok: Mevlüt Şen'in Hayvanlara Su Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement