72 Yaşındaki İş İnsanı 22 Yıldır Bisikletiyle Kat Ettiği Yolu Deftere Not Alıyor

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Konya'da yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Erol Küçükbakırcı, bisikletiyle kat ettiği yolu, son 22 yıldır deftere gün gün not alıyor.

Demir çelik fabrikası bulunan Küçükbakırcı, küçük yaşlarda başladığı bisiklet sporunu 16 yaşından 28 yaşına kadar profesyonel olarak devam ettirdi.

Bu süreçte 17 kez Türkiye şampiyonu olan, 105 uluslararası müsabaka ile 2 kez de olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Küçükbakırcı, sporculuğu bırakıp iş hayatına atıldıktan sonra da bisiklet sürmekten vazgeçmedi.

12 yıllık sporculuk hayatında 707 kez milli forma giyen, ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı da yapan Küçükbakırcı, son 22 yıldır bisikletle kat ettiği mesafeyi gün gün not aldı.

Yıllık ortalama 2 bin 500-3 bin kilometre bisiklet süren ve 22 yılda 63 bin kilometre yapan Küçükbakırcı, böylelikle Edirne'den Kars'a 19 kez gidip gelecek ya da dünyanın çevresini 1,5 kez gezecek kadar pedal çevirdi.

"Türk bisikletinin gelmiş geçmiş en büyük başarısı"

Küçükbakırcı, AA muhabirine, 70 yıldır sürdüğü bisikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

16 yaşında Konya'da bisiklet sporcusu yetiştirme seçmelerine katıldığını ve kazandığını, Ankara'da farklı takımlarda profesyonel olarak bu spora devam ettiğini anlatan Küçükbakırcı, "Türk bisikletinin gelmiş geçmiş en büyük başarısını elde ettim, Balkan Şampiyonu oldum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstanbul'da ve Konya'da bisiklet sporuna devam ettiğini dile getiren Küçükbakırcı, şöyle konuştu:

"Bisiklet sporunu 1980 yılında bıraktım ama bisikleti bırakmadım. Yani benim hayatımın içinde olan bir şeydi. Çeşitli marka, iyi kategoride otomobillerim var ama hiçbir otomobil, en iyi otomobil bile bana bisikletin verdiği binme zevkini vermez. O yıllardan sonra yarış için değil sağlık için binmeye başladım. O gün bugündür yıllık 2 bin 500-3 bin kilometre bisiklet sürüyorum. Bisiklet bir yerde yaşama benzer. Ayakta kaldıkça yaşarsınız. Bisiklette de pedal çevirdikçe bisikletin üzerinde kalırsınız. Bisiklet, dünyada sağlık için yapılabilecek sporların başında geliyor. Eğer hakikaten sağlık için spor yapacaksan ya yüzeceksin ya yürüyeceksin ya da bisiklete bineceksin."

2002 yılından bu yana "bisiklet defteri" tuttuğunu anlatan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Spor yaparken yıllık ortalama 15-20 bin kilometre bisiklete binilir. Bizim spordan sonraki yıllık kilometremiz aşağı yukarı yıllık 3 bin kilometre. Bisikletimde bulunan uydu bağlantılı cihaz, kaç kilometre yol gittiğimi, kaç kilometre hız yaptığımı gösteriyor. Oradaki verileri esas alıyorum. 2002 yılından bu yana her gün hangi yola gittiğimi kaç kilometre yaptığımı detaylıca yazdım. Kayıtları bende mevcut. Gittiğim yerler, bindiğim bisiklet sayısıyla hepsi kayıtlı, 22 yılda 63 bin kilometre yol yaptım."