Hatay\'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, hayatını kaybeden kızının üç çocuğuna annelik yapıyor

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Hatay'da yaşayan 73 yaşındaki Nazife Aslanoğlu, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kızının en büyüğü 16 yaşındaki 3 çocuğuna annelik yapıyor.

Aslanoğlu, Antakya'da 2014 yılında hastanede 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren 26 yaşındaki kızı Meryem Kanatlı'yı doğumdan hemen sonra kaybetti.

Öksüz kalan torunlarını bırakmayarak yanına alan Aslanoğlu, 16, 14 ve 10 yaşındaki üç torununun her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Torunlarını yetiştirmekte gelinden de destek alan Aslanoğlu, genç yaşta yaşamını yitiren kızının hasretini torunlarıyla gideriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Karaali Bölüğü Mahallesi'ndeki evi ağır hasar alan Aslanoğlu, torunları Safiye Sude (16), Ecrin Irmak (14) ve Kubilay Sait Kanatlı (10) ile Aşağı Ekinci 1 Geçici Yaşam Merkezi'nde kalıyor.

"Dünya bir yana torunlarım bir yana"

Aslanoğlu, AA muhabirine 10 yıl önce kaybettiği kızının acısını torunlarına sarılarak dindirdiğini söyledi.

Kızının emaneti 3 torununu mutlu edebilmek için çabaladığını gözyaşlarıyla anlatan Aslanoğlu, "Gelinimle beraber çocuklara bakıyoruz. Torunlarımla teselli oluyor, onlarla uğraşıyorum. Okula gidip geliyorlar. Yemeklerine içmelerine bakıyorum. Hayat devam ediyor. Kaderimiz böyleymiş ne yapalım." diye konuştu.

Aslanoğlu, kızının emanetleri torunlarını bir an olsun yanından ayırmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Kızımı 10 sene oldu kaybedeli ama şimdi olmuş gibi acı veriyor. Her şey gelip geçiyor ama bu acı geçmiyor. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Genç ateşi başka, evlat acısı hiçbir şeyle ölçülmez. Şimdi torunlarım yanımda bunlar benim canım. Dünya bir yana torunlarım bir yana. Torunlarım benim tesellim. Mevla'm bana torunlarımı emanet etti. Kurban olduğum Allah benden kızımı aldı, torunlarımı verdi. Allah'tan gelene çok şükür hamdolsun. Rabb'im böyle layık görmüş elimizden gelen bir şey yok."

Aslanoğlu, inşaatlarda çalışan damadının maddi katkısı, aldığı yaşlılık maaşı ve devletin verdiği desteklerle torunlarına en iyi şekilde bakamaya çalıştığını anlattı.

Doğumu sırasında annesini kaybeden 10 yaşındaki Kubilay Sait Kanatlı da anneannesini çok sevdiğini ve onsuz yapamadığını belirtti.

"Hiçbirini çocuklarımdan ayırt etmedim"

Melike Aslaoğlu da (42), görümcesinin 3 çocuğunu yetiştirmekte kayınvalidesine her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

Kendisinin de 5 çocuğunun olduğunu belirten Aslanoğlu, "Kayınvalidemle birlikte bu çocuklara baktım. Hiçbirini çocuklarımdan ayırt etmedim. Onlar için elimden gelenin fazlasını yaptım." dedi.