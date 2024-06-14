73 yaşındaki Türk hacı adayı kalp krizini atlattı

Güncel

Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 73 yaşındaki Türk hacı adayı geçirdiği kalp krizini doktorların müdahelesiyle atlattı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Mekke Sağlık Grubu'ndan bir sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutunan kadın hacı adayı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler gösterdi.

Müdahalenin ardından damar tıkanması ve mitral kalp kapakçığı işlevsizliği teşhisi konulan hacı adayı En-Nur Hastanesi'nden, Mekke'deki Kral Abdullah Sağlık Tesisi'ne bağlı Kalp Merkezi'ne nakledildi.

Nakledildiği sağlık merkezinde Türk hacı adayı teşhis edilen rahatsızlıklarından dolayı tedavi edildi.