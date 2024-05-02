74 yaşındaki Atike teyzenin otomobille gezme hayali gerçek oldu - Son Dakika
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74 yaşındaki Atike teyzenin otomobille gezme hayali gerçek oldu

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Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Atike Değerli'nin otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti.

02.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:13
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74 yaşındaki Atike teyzenin otomobille gezme hayali gerçek oldu

ARDAHAN - Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Atike Değerli'nin otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti.

Bir yıl önce yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi. Bu isteği huzurevi müdürü Nurettin Kesler'e iletilince, Kesler sağ dizinin altında bir amputasyon geçirmiş olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirerek gezdirdi ve sevdiği şarkıları dinletti. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden Değerli, bu güzel gün için huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, 1 yıl önce huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kesler, "Sağ diz aşağısı ampute olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik. Hem kendisi hem de biz, çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" dedi.

74 yaşındaki Atike teyzenin otomobille gezme hayali gerçek oldu
Kaynak: İHA

Ardahan, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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