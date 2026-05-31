74 Yaşındaki Mehmet Şahin\'in Yardım Seferberliği

İngiltere'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "en yaşlı gönüllüsü" olarak 23 yıldır Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırıyor.

İstanbul'dan 47 yıl önce İngiltere'ye göç eden Mehmet Şahin, başkent Londra'da ütücülük yaparken 2002 yılında emekli olduktan sonra İngiltere Türk Diyanet Vakfı ile tanıştı. Kısa sürede vakıf faaliyetlerinde aktif rol üstlenmeye başlayan iki çocuk babası Şahin, 2016 yılında eşinin vefat etmesinin ardından tüm ömrünü hayır işlerine adadı.

TDV'nin, Müslüman coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım organizasyonlarına katılmaya başlayan Şahin, 2003 yılından itibaren bugüne kadar Afrika kıtasında yer alan 22 ülkedeki yoksullara, İngiltere ve Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarının ulaştırılması, vekaletle kurban kesimi, yetim çocukların desteklenmesi, su kuyusu açılması ve ramazan ayında gıda yardımı dağıtımı gibi organizasyonlarda yer aldı.

İlerleyen yaşına rağmen her yıl binlerce kilometre katederek insanların yardımına koşan Şahin, İngiltere'deki Türk toplumunda da yardım faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Son olarak TDV tarafından Nijerya'da düzenlenen vekaletle kurban bağışı organizasyonuna katılan Şahin, İngiltere'den kendi çabalarıyla topladığı 1500'den fazla kurbanın, başkent Abuja bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasında rol aldı.

"Oturursam kendimi daha yaşlı hissediyorum"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika kıtası başta olmak üzere birçok bölgedeki mazlum coğrafyalarda yaşayan Müslümanların yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin yardım ve destekleri buralarda hayırlara vesile oluyor. Afrika'dakilerin Türkiye'ye bakışı çok önemli. Bize burada 'İyi ki varsınız' diyorlar. Geçen yıl vekaletle kurban organizasyonu için 1250 kurban bağışı yapmıştık. Bu yıl bu rakamı geçerek, İngiltere grubu olarak 1500'den fazla kurban bağışına vesile olduk. Allah tüm kardeşlerimizden razı olsun." dedi.

Nijerya'nın, yardım için geldiği 22. Afrika ülkesi olduğunu aktaran Şahin, haziran ayında yardım faaliyetinde bulunmak için Somali'ye gideceğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen hiç zorlanmadığını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben böyle daha çok mutlu oluyorum. Eşimi kaybedeli 10 yıl oldu. Bu işler beni daha çok mutlu ediyor. Eğer oturursam kendimi daha çok yaşlı hissediyorum. İngiltere'deki insanların yaptığı hayır hasenatlarını mazlumlara ulaştırmaya çalışıyorum. Ben çok memnumum. İnşallah Rabb'im de memnundur. Kardeşlerimizin yardımları çok değerli, TDV için de çok önemli. Bu coğrafyadaki yüzlerce insan sebepleniyor. Ben, imkanı olan herkesin buralara gelmesini isterim. Yardım dağıtırken bazen insanlar ve çocuklar minnet duyarak önümüze eğiliyor. Yüreğimiz parçalanıyor. Çok hüzünlü bir hadise."

"Mehmet amca bizim için büyük bir motivasyon kaynağı"

TDV Nijerya Koordinatörü Arif Kılıçoğlu da vakıf kültürünün temelinde "Kendin için yaşamaktan ziyade kardeşin için yaşama" düsturunun bulunduğunu vurguladı.

Kılıçoğlu, şöyle konuştu:

"Mehmet amca da kendi için değil kardeşi için yaşamayı, mazlum coğrafyalardaki kardeşleri için bir şeyler yapmayı istiyor. Mehmet amca vakfımıza çok ciddi destekleri olan, her organizasyona katkı sağlayan ve sadece kendi bütçesinden değil etrafındaki eş dosttan da çok ciddi katkılar sağlayan bir büyüğümüz. Burada olması bize heyecan veriyor. Kendisi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı."

Kurban organizasyonu için İngiltere'den gelen Avni Ongun ise Mehmet Şahin'in kendilerine öncülük ettiğini dile getirerek, "Mehmet hocam bize ilham veriyor. Ona baktıkça gençleşiyoruz, 'Maşallah' diyoruz. Allah kendisine uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.