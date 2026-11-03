76 yaşındaki Veysel Öngel, Vezirköprü'de 67 yıldır demircilik yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

76 yaşındaki Veysel Öngel, Vezirköprü'de 67 yıldır demircilik yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
76 yaşındaki Veysel Öngel, Vezirköprü\'de 67 yıldır demircilik yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 76 yaşındaki Veysel Öngel, 67 yıldır demircilik yapmayı sürdürüyor. İlkokul yıllarında çıraklıkla başladığı mesleğine emekli olduktan sonra Vezirköprü Demirciler Çarşısı'nda devam eden Öngel, sağlığı elverdiği sürece çalışacağını belirtiyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Veysel Öngel, 67 yıldır demircilik mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Babasının 9 yaşındayken demir ustasının yanına çırak olarak verdiği Veysel Öngel, ilkokul yıllarında hafta sonlarını ustasının yanında işi öğrenmeye çalışarak geçirdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Vezirköprü'ye dönen Öngel, ustasının yanında çalışmaya devam etti.

İlçede 1975 yılında kurulan orman ürünleri fabrikasında sıcak demir ustası olarak işe başlayan Öngel, burada 23 yıla yakın çalıştıktan sonra emekli oldu.

Daha sonra Vezirköprü Demirciler Çarşısı'nda bir iş yerine ortak olan Öngel, mesleğini burada devam ettirdi.

Yaklaşık 67 yıldır demir döverek mesleğini sürdüren Öngel, sağlığı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
VezirköprüGüncelSamsunYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: 76 yaşındaki Veysel Öngel, Vezirköprü'de 67 yıldır demircilik yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android