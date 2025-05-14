76 Yaşındaki Yahya Yavuz Kayıp - Son Dakika
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76 Yaşındaki Yahya Yavuz Kayıp

Mardin'de 2 aydır kayıp olan Yahya Yavuz'dan hala haber alınamadı, kızı endişeli.

14.05.2025 13:43
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yahya Yavuz'un (76) kızı Rojda Yavuz, babasının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Polisin yaptığı araştırmada babasının en son Yeşilli ilçesine giden bir minibüse bindiğinin görüldüğünü söyleyen Yavuz, "Dolandırıcıların elinde olabilir, herkes farklı bir şey söylüyor. Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu. 2 ay çok uzun bir süre, ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz" dedi.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yaşayan Yahya Yavuz'dan, 12 Mart'ta yalnız yaşadığı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 10 gün sonra durumu fark eden ailesi, polise haber verdi. Ekiplerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptığı incelemede, Yavuz'un evinden çıktıktan sonra bir markete girdiği daha sonra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsle Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği, buradan da Yeşilli ilçesine giden minibüse bindiği tespit edildi. HTS kayıtlarından ise Yahya Yavuz'a ait telefonun en son Yeşilli ilçesi sınırlarında sinyal verdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı aramada, Yavuz'a ulaşılamadı.

'HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU'

Babasının hayatından endişe ettiklerini belirten kızı Rojda Yavuz, "Babam 2 aydır kayıp, 12 Mart'tan beri haber alamıyoruz. Evinden çıkıyor ve daha dönmüyor. Biz 10 gün sonra öğrendik. Babam tek başına yaşıyordu. Kız kardeşim hem emniyete hem de savcılığa durumu bildirdi. O günden beri arıyorlar ama henüz bir bulguya rastlamadılar. Polis kamerasında en son Mardin Otogarı tarafından görünüyor. Yeşilli minibüsüne biniyor ve sonrası yok. Ne olduğunu tam olarak henüz bilmiyoruz. Dolandırıcıların elinde olabilir, herkes farklı bir şey söylüyor. Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Alzheimer hastalığı da yoktu. Sadece kalp sorunu vardı, kan sulandırıcı ilaç kullanıyordu. Çok uzun bir süre oldu, 2 ay kısa bir süre değil. Umarız yaşıyordur. Umutlarımızı yitirmek de istemiyoruz. Küçük bir ihtimal bile olsa yaşıyorsa dönmesini istiyoruz. 2 ay çok uzun bir süre, ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Artuklu, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 76 Yaşındaki Yahya Yavuz Kayıp - Son Dakika

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