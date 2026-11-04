77,5 yıl hapis cezasıyla aranan M.G., İzmir Bayraklı\'da yakalanıp tutuklandı

77,5 yıl hapis cezasıyla aranan M.G., İzmir Bayraklı'da yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bayraklı'da dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyada toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. polis operasyonuyla yakalandı. 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olan M.G., gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 44 ayrı dosyadan toplam 77,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olarak aranan M.G.'nin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi. M.G. dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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