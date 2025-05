77 Kilo Veren Adamın Hikayesi

'Bir oturuşta 2 döneri rahatlıkla yiyebiliyordum' diyen adam 9 ayda diyet ve sporla 77 kilo vermeyi başardı

-Diyet ve sporla 9 ayda 77 kilo veren adamın görünüşüyle birlikte adeta kaderi değişti

HATAY - Hatay'da aşırı kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan Onur Yıldırım, diyet ve sporla 9 ayda 162 kilodan 85 kiloya düşmeyi başararak 77 kilo verdi. Verdiği kilolara sonrası bam başka bir insana dönüşen Yıldırım, "Hayatım değişti, hayatımın ikinci baharını yaşıyorum" dedi.

Arsuz ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Onur Yıldırım, 162 kiloya ulaşmasıyla birlikte çeşitli sağlık sorunlarıyla birlikte hareket etmekte güçlük çekmeye başladı. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen Yıldırım'ın yardımına ilçede özel bir klinikte hizmet veren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gökhan Akdağ yetişti. Diyetisyen Akdağ tarafından Yıldırım'a uygun diyet listesi ve spor programı hazırlandı. Kaderini değiştirmek ve kilolarından kurtulmak Yıldırım, doğal yöntemlerle 9 ayda 77 kilo vererek 85 kiloya düşmeyi başardı. Verdiği kilolarla kullandığı ilaçlarından ve hastalığından kurtulan Yıldırım, hayat standartlarının değiştiğini ifade ederek ikinci baharını yaşadığını söyledi.

"İlk geldiğimde giydiğim pantolonumun şu anda iki bacağıma denk gelmesi çok büyük bir mutluluk"

Küçük yaşından bu yana kilolu olduğunu ifade eden Onur Yıldırım, 162 kilodan 85 kiloya düşmesiyle birlikte tansiyon hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklarının geçtiğini belirterek "42 yaşıma kadar hep kilolu bir şekilde yaşadım. Hayat standartlarım çok değişti, ailemle geçirdiğim vakitler daha eğlenceli hale geldi. Ayakkabı bağlarken ve merdiven çıkarken çok zorlanıyordum nefes nefese kalıyordum. Uyku apnesi denilen bir illet vardı, oturduğum yerde uyuklamama sebep oluyordu ve çok şükür Allah'a şu anda onların hepsinden kurtulmuş durumdayım. Tansiyon hastasıydım hastalığım geçti, ilaç kullanmamak çok büyük bir mutluluk. İlk geldiğim pantolonumun şu anda iki bacağıma denk gelmesi çok büyük bir mutluluk. Gardırobumda bulunan eşyalarımı değiştirdim, eskilerini atıp yenilerini aldım. Tabii ki hayat standardım çok çok değişti, ikinci hayatıma yeniden başlamış oldum. İlk geldiğimde 162 kiloydum, ilk 3 ayda Gökhan bey sağ olsun bana sağlıklı beslenme listeleri ile sağlıklı diyetle 40 kilo verdirdi. 40 kilo verdikten sonra 6 aya 45 kiloyu yaydık. Gökhan Bey çok hızlı kilo vermenin de sakıncalı olduğunu bana söylemişti ondan dolayı kilo verim hızını yavaşlattı. Çok şükür Allah'ıma dokuzuncu ayda 77 kiloyu gördük ve bundan sonra da hayat standardımı çok değiştirdi. Her türlü istediğim şeyi şu anda gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Ben bir oturmaya 2 tane İskenderun döneri yiyebiliyordum, şu anda daha bir lokma veya ikinci lokma ile doyuyorum. Midem bayağı bir küçüldü. Hiçbir cerrahi işlem uygulanmadan Gökhan Bey'in verdiği programları harfiyen uyarak 9 ayda 77 kiloyu vermiş oldum" ifadelerini kullandı.

"Şu an 9 ayda 77 kilo vermiş oldu 162 kiloya 85 kilosunu koruma programına geçiyoruz"

Hastasına uyguladığı diyet ve spor programıyla 9 ayda 77 kilo verdiren Diyetisyen Gökhan Akdağ, "Onur bey 9 ay önce kliniğimize başvurdu, biz onun ilk ölçümlerini yaptığımız zaman 162 kiloydu ve kilo verme serüvenine başladı. Biz her zaman bunu söylüyoruz, doğru diyet ve doğru sporla birlikte istediğimiz her kiloyu verebiliriz ve her kiloya ulaşabiliriz. Sadece biraz diyet programlarına uygun biraz da sporla birlikte biz bu işi 9 ay içinde bitirdik. 9 ayda 77 kilo vermiş oldu, 162 kilodan 85 kiloya düştü. 9 aylık süreçte de çok fazla besin kısıtlaması Onur beye yapmadık, her şeyi yiyordu ve yaşam tarzında uygun bir şekilde planlamasını yapıyorduk. Çok fazla bir şeylere kısmadan ve kesmeden ya da ekstra diyet çayları ile ekstra bir mucize besinle zayıflamadı, zaten mucize bir besin mucize bir çay maalesef ki yok "dedi.