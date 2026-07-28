77 Yaşındaki Kadın Yamaç Paraşütü ile Uçtu
Talas'ta tandem yamaç paraşütüyle uçan Türkan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı.
Kayseri'de yaşayan 77 yaşındaki Türkan Aktaş, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan tandem yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak eşliğinde gerçekleştirilen uçuşta ilk kez paraşüt deneyimi yaşayan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar geçirdi.
Uçuş sırasında yaptığı esprili konuşmalarla dikkati çeken Aktaş'ın "Çok güzel, şahane. İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi. Çok güzelim, iyiyim, korkacak bir şey yok." şeklindeki ifadeleri aksiyon kamerasınca kaydedildi.
Yaklaşık yarım saat havada kalan ikili, güvenli şekilde iniş yaptı.
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