78 Can İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
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78 Can İçin Adalet Yürüyüşü

11.07.2026 14:24
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Bolu yangınında yakınlarını kaybeden aileler, adalet için Ankara'ya yürüdü ve yetkililerin yargılanmasını talep etti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(BOLU) - Bolu Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden ailelerin, Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nde yer alan ve faciada üç yakınını kaybeden Oktay Akişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ETS Tur yetkililerinin yargılanması gerektiğini vurgulayarak, "Onların yanına bırakmayacağız" dedi. "Sisli Vadi" faciasında evlatlarını kaybeden Safiye Yaşa ise "Neden mücadele ediyoruz? Ülkemizde başka anneler ağlamasın, başka canlar yanmasın diye" ifadelerini kullandı.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle bugün Bolu'dan Ankara'ya "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" başlattı.

Otel yangınında üç yakının kaybeden Oktay Akişli ile Kırklareli Sisli Vadi Faciası'nda evlatlarını kaybeden Safiye Yaşa, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"BOLU'YA ADALET HENÜZ GELMEDİ"

Faciada annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u, 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybettiğini, 78 gün sonra da babasını kaybettiğini belirten Oktay Akişli, "Biz bu yola nasıl çıktık? Yargı aşamasında yaprak kımıldamıyor. Unutmaya, unutturmaya çalışıyorlardı. Biz de bu sürece ortak olmayacağız tabii ki. Yani canımız yanıyor. Bir buçuk yıldır biz gün yüzü görmedik neredeyse. Ortada bir vicdansızlık var, duyarsızlık var. Bolu'ya bu adalet henüz gelmedi. Biz de adalet sesimizi duyurmak için... Onlar bize gelmedi, biz onlara gideceğiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ETS Tur yetkililerinin yargılanması gerektiğini ifade eden Akişli, ağabeyinin Otel tatiline ETS Tur firması üzerinden gittiğini ve yangın esnasında ilgili firmayı üç kez aradığını anlattı. Akişli, "Onların yanına bırakmayacağız" dedi.

"ÜLKEMİZDE BAŞKA ANNELER AĞLAMASIN, BAŞKA CANLAR YANMASIN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

5 Eylül 2023 yılında Kırklareli'nde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, "Sisli Vadi" adlı bungalovda oğlu ve gelinini kaybeden Safiye Yaşa da şöyle konuştu:

"Benim söylemek istediğim aslında aynı kelimeler, aynı cümleler. Cümlelere sığmayacak şeyler aslında. Biz de altı canımızı kaybettik Sisli Vadi'de. İkisi benim evladım; kızım ve damadım. Kartalkaya'nın yaktığı bu adalet yürüyüşünün meşalesini bizler sürdüreceğiz. Biz de aynısını yapacağız. Sayın Adalet Bakanımız faili meçhul dosyaları açıp değerlendirirken, Kartalkaya ve Sisli Vadi'de olduğu gibi bizim dosyamızda da failler malum. Mesela Sisli Vadi'deki failler malum. İçişleri Bakanlığı izin verdi. İki vali yargılansın dedi ama iddianame hazırlanmadı. Özel İdare Genel Sekreteri yargılanıyor. Onlar yargılanırken biz tarafsız olmayan hakimlerle karşı karşıyayız. Bu adalet yürüyüşünü sürdüreceğiz. Kartalkaya'da başlayan bu ateş Sisli Vadi'ye sıçrayacak ve adalet illaki tecelli edecek. Vazgeçmek yok, dönmek yok. Asla. Her şeye razıyız ama adaletin ülkemizde sağlandığını göreceğiz. İnanın, artık bizden de geçtim; bizden sonraki nesiller için mücadele ediyoruz. Bizim evlatlarımız gitti. Geri gelmeyecek. Burada birçok anne var. Çok daha genç anneler var, yakınlar var. Neden mücadele ediyoruz? Ülkemizde başka anneler ağlamasın, başka canlar yanmasın diye."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Kültür, Çevre, Bolu, Son Dakika

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