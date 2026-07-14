Anka Haber Ajansı 14 Temmuz Salı Gündemi

- Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya başlattıkları, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" dördüncü gününde devam edecek. (ANKARA)

10.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindebasın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlığı'na sunacakları Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci gününde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı iç göç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası yangını davası avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, dava sanıklarından Ali Osman Akat'ın şikayetçi olması nedeniyle Kandıra Adliyesi'nde ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ/KOCAELİ)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi'nden çıkan sonuçlar ve gündemdeki gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Öğretmen Sendikası, taban maaş kanunu ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Meclis Parkı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisi sırasında yaptığı bir şaka nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

12.30 - Kamu-İş Konfederasyonu, yüzde 50 oranında ek zam talebiyle TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin sunumları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Eski CHP İstanbul İl BaşkanıÖzgür Çelik, Ümraniye'de pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. (DALLAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...