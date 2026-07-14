Anka Haber Ajansı 14 Temmuz Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 14 Temmuz Salı Gündemi

14.07.2026 09:03  Güncelleme: 09:20
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin başlattığı '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' dördüncü gününde Ankara'ya doğru devam ediyor. Ayrıca bugün TBMM'de çeşitli parti grup toplantıları, komisyon görüşmeleri ve önemli davaların duruşmaları yer alıyor.

- Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya başlattıkları, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" dördüncü gününde devam edecek. (ANKARA)

10.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindebasın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlığı'na sunacakları Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 9 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci gününde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı iç göç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası yangını davası avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, dava sanıklarından Ali Osman Akat'ın şikayetçi olması nedeniyle Kandıra Adliyesi'nde ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ/KOCAELİ)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi'nden çıkan sonuçlar ve gündemdeki gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Öğretmen Sendikası, taban maaş kanunu ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Meclis Parkı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisi sırasında yaptığı bir şaka nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

12.30 - Kamu-İş Konfederasyonu, yüzde 50 oranında ek zam talebiyle TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin sunumları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Eski CHP İstanbul İl BaşkanıÖzgür Çelik, Ümraniye'de pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. (DALLAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 14 Temmuz Salı Gündemi - Son Dakika

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