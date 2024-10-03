79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Aranıyor

Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 7 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Akdağ Mahallesinde yaşayan Himmet Koçyiğit'ten haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

Koçyiğit'in bulunması için çalışma başlatan jandarma, Koçyiğit'in son olarak Çivril Devlet Hastanesinde görüldüğünü belirledi.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar esnasında, Koçyiğit'e ait olduğu değerlendirilen cekete ulaşıldı.