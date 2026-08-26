79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
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79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu

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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 79 yaşındaki hasta, arama ekiplerince sağsalim bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek önceki gün ayrılan Hasan Cihan'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

Cihan, Sazlı köyü çevresinde arama çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekiplerince köye 1 kilometre mesafede sağlıklı halde bulundu.

Jandarma ekiplerince köye getirilen Cihan, 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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