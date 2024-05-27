8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak - Son Dakika
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8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını duyurdu. Burhan, basın kuruluşları ve mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaparak, ödül alanların jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini belirtti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı.

27.05.2024 11:24
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını bildirdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, basın kuruluşları ve mensuplarının ödüllendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşlarının, medya temsilcileri ve gazeteci yazarların, jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini ifade eden Burhan, ödül töreninin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını kaydetti.

Burhan, "Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak - Son Dakika

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