8. Çin Tıbbı Eğitim Kongresi Kahire'de açıldı, ilk kez Arap ülkesinde düzenleniyor

8. Çin Tıbbı Eğitim Kongresi Kahire'de açıldı, ilk kez Arap ülkesinde düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı ve kongre ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenmiş oldu. Açılış konuşmasını Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar yaptı.
KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi'nde açılış konuşmasını yapan Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar, 14 Kasım 2026.
8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi, cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Kongre, böylece ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenmiş oldu. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?