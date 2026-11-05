8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir'de bulundu - Son Dakika
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8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir'de bulundu

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8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir\'de bulundu
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Aracı bırakıp yaya kaçtığı belirlenen şüpheli için bölgede yakalama çalışması sürüyor.

GASP EDİP KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış olarak bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA
SeyitgaziEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir'de bulundu - Son Dakika
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