8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir\'de bulundu

8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç Eskişehir'de bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Aracı bırakıp yaya kaçtığı belirlenen şüpheli için bölgede yakalama çalışması sürüyor.
GASP EDİP KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış olarak bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı tespit edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,
Kaynak: DHA
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