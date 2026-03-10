Çekmeköy'de "Yara Bandı" Mesajı: "Kadınların Yaralarını Birlikte Saracağız"

(İSTANBUL) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Çekmeköy'de düzenlenen "İftar ve Söyleşi" programında kadınlara sağlık kitleri dağıtıldı. Kitlerin içinde yer alan yara bandı, etkinliğin simgesel mesajı olarak öne çıktı. CHP'li Çetin Çapan, "Bugün verdiğimiz yara bandı bir semboldür, 'Yalnız değilsiniz' demektir. Yaraları birlikte saracağız" dedi.

CHP'li siyasetçi Çetin Çapan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa yüzlerce kadın katıldı. Yazar Yaşar Seyman, etkinlik kapsamında düzenlenen "Türkiye'de kadın olmak" konulu söyleşide, kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı eşitsizlikleri, emek mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlattı.

Programa Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Haydar Arslan da katıldı. Programda konuşan Çapan, 8 Mart'ın yalnızca bir anma günü olmadığını belirterek kadınların yaşadığı sorunların somut çözümlerle ele alınması gerektiğini söyledi. Çapan, şöyle konuştu:

"8 Mart, emeği görünmeyen kadınların, hayatı omuzlayan annelerin, şiddete karşı direnen kız kardeşlerimizin günüdür. Kadınlar bu ülkede hem evin yükünü hem hayatın yükünü taşıyor ama eşitliği ve güvenliği hala tam anlamıyla sağlayabilmiş değiliz. Bizim mücadelemiz, mutfağında yangın olan evlerin yükünü hafifletme mücadelesidir. Belediyecilik yalnızca asfalt dökmek değildir. Belediyecilik kadının emeğine alan açmak, genç kızların güvenle yürüdüğü sokaklar oluşturmak, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmektir. Bu ülkede en çok yaralanan kesim kadınlar oldu. Şiddetin, eşitsizliğin, yoksulluğun yükünü taşıdılar ama en çok iyileştiren de yine kadınlar oldu. Bugün verdiğimiz yara bandı bir semboldür, 'Yalnız değilsiniz' demektir. Yaraları birlikte saracağız. Bu kentte hiçbir kadın kendini çaresiz hissetmeyecek."