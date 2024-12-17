8 Mart'ta Kadın Doktora Cinayet - Son Dakika
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8 Mart'ta Kadın Doktora Cinayet

Seçkin E., eski eşi Feray Balkan'ı 8 Mart'ta öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

17.12.2024 14:20
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Adana'da, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu Seçkin E. hakkındaki gerekçeli kararda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işlenen cinayette "sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasının" sebepleri anlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ın Adana'da annesinin evinin bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde, 8 Mart'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski eşi astsubay Seçkin E'ye verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

Kararda, sanığın olay günü oğluna kek vermek için eski eşi Feray Balkan'ın yanına gittiğini öne sürdüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanığın, Feray Balkan'ın kendisine 'Bir kek için mi geldin, oğlumun masrafları var, işim başımdan aşkın, bir kekle mi baba oluyorsun?' dediğini ve kendisine hakaret ettiğini, 'Çocuğu alamazsın' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, kendisinden para istediğini iddia etmişse de dosyada mevcut bulunan kamera kayıtları incelendiğinde sanığın saat 18.17'de Balkan'ın bulunduğu apartmana girdiği ve 18.18'de olayı gerçekleştirdiği, soğukkanlılıkla olay yerinden çıkışının kameraya yansıdığı değerlendirdiğinde, Feray Balkan'ın bu kadar kısa süre içinde sanığa bu kadar cümle sarf etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır. Feray Balkan'ın çocuklar için para talep ettiği kabul edilse dahi sanığın ortak çocuklara bakmakla yükümlü olduğu, telefon mesajlaşmaları incelendiğinde sürekli Balkan ile yeniden bir araya gelme çabasında olduğu, Balkan'ın ise yeniden ortak hayat kurmayı kabul etmediği, kısa net cevaplar vererek sanıkla konuşmak istemediği anlaşılmıştır."

Dünya Kadınlar Günü vurgusu

Kararda, Feray Balkan'ın sanık Seçkin E'ye hakaret ettiğine yönelik sanığın beyanı haricinde herhangi bir delil olmadığı anlaşıldığından, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanık hakkında iyi hal indiriminin uygulanmaması hususuna gelince, her ne kadar sabıkasız bir geçmişe sahipse de kadın cinayetlerinin toplumumuzu derinden yaralaması, gerek yasa koyucu gerek yargı organları ve kolluk birimlerince kadın cinayetlerinin önüne geçmek amaçlı birçok önlem alınırken toplum bu konuda eğitilmeye çalışılırken sanığın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın doktor olan, çocuklarının annesi olan boşandığı eşini öldürmesi, yargılanması sırasında mahkemeye yansıyan bir pişmanlık yaşamadığı gözlemlendiğinden kamu vicdanını yaralayan bu vahim olay karşısında Türk milleti adına karar veren mahkememizde sanık hakkında Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde tanımlanan 'iyi hal indirimi' tatbik edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla öldürülmüştü. Tutuklanan zanlı hakkında dava açılmıştı.

Tutuklu Seçkin E, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım'daki karar duruşmasında son savunmasında "O an kendimi kaybettim, gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Kasıtlı yapmadım. Olayın Dünya Kadınlar Günü'nde olması tamamen tesadüf. Zaten insan böyle bir şeyi o gün mü gerçekleştirir? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sanık Seçkin E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8 Mart'ta Kadın Doktora Cinayet - Son Dakika

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