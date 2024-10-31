8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı

8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep\'te Başladı

YTB'nin düzenlediği kongrede uluslararası öğrenci hareketliliği ve Türkiye'nin rolü ele alındı.

31.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi başladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dış politikada bir kurumsal kapasite gerçekleştirdiğini, YTB'nin de bu kurumsal kapasitenin bir paydaşı olduğunu hatırlatan Eren, "Uluslararası öğrenci bursları, eğitim diplomasisinin en önemli araçlarından bir tanesi. Zira Türkiye'yi bilim merkezi yapma hedefimiz var. YÖK ve üniversitelerimiz bunun birer paydaşı. YTB de burslu öğrencilerini Türkiye'ye getirerek bu sürece katkı sağlıyor." diye konuştu.

Uluslararası öğrenciliğin her ne kadar modern bir kavram gibi gözükse de tarih boyunca ilim talebelerinin alimlerin peşinden gittiğini ifade eden Eren, "Türkiye 2011 yılından beri 40 bin öğrenciye burs verdi. Şu anda halihazırda 15 bin öğrencimiz var. Türkiye'de dünyanın 178 ülkesinden öğrencimiz var. Afrika'nın dört bir tarafı, Doğu Avrupa, Balkanlar, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden öğrencilerimiz Türkiye'de eğitim almaktadır." dedi.

"Türkiye uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7. sırada"

Eren, bilgi üretmek kadar kullanmanın da çok mühim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7'nci sırada. 340 bine yakın uluslararası öğrencimiz var. Amerika'da 1 milyonun üzerinde öğrenci var. Türkiye'de uluslararası öğrencilerimiz yılda 3 milyar dolara yakın bir katkı sağlıyor. Çok büyük bir ekonomi. Şüphesiz daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. Her sene 150 bin başvuru alıyoruz. Bizim için en önemli husus, uluslararası öğrencilerimizin Türkiye'de kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleridir. Bunun için onlara imkanlar sunuyoruz. Biz kamu kurumuyuz, eğitim kurumu değiliz, biz öğrencilerimizi tespit edip, mülakat yapıp YÖK'le beraber öğrencilerimizi üniversitelerimize emanet ediyoruz."

Uluslararası öğrenci akademileri düzenlediklerini ve Türkiye'nin kültürünü, sanatını tarihini anlattıklarını aktaran Eren, mezun olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ve bu kapsamda yurt dışında 35 mezun derneklerinin bulunduğunu belirtti.

" Gazze'de soykırım yaşanıyor"

Dünyada artık eşitlik, hak ve adalet talebini karşılamayan uluslararası sistemin ayakta durmasının mümkün olmadığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Gazze meselesinde çok net bir şekilde görüyoruz. 1 senedir insanlığın gözü önünde Gazze'de soykırım yaşanıyor. Türkiye gücü yettiğince ses çıkarıyor ama anlamlı bir çözüm getirebilen olmadı. Türkiye'nin çözümleri de uluslararası camia tarafından karşılıksız bırakılıyor. Dünya 5'ten büyük derken Gazze dahil olmak üzere tüm haksızlık ve hukuksuzlukların, insanlık medeniyetinin hepsinin bir özne olarak değerlendirildiği bir sistemle çözülebileceğini düşünüyoruz. Tüm çabamız bu. Bilim diplomasisini, yüksek öğrenim diplomasisini, uluslararası öğrenci hareketliliğini bu yönde önemli bir araç olarak görüyoruz."

Öğrencilere seslenen Eren, "Nerede olursanız olun, Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi lütfen unutmayın, mücadelenin parçası olun, daha adil bir dünya mümkün. İnşallah birlikte güzel bir gelecek kuracağız." ifadelerini kullandı.

Eren, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tablo hediye etti.

Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YTB koordinasyonunda Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin küresel dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini paylaşacağı kongre 4 gün sürecek.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Eren, Kültür Sanat, gaziantep, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:17:58. #1.13#
SON DAKİKA: 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.