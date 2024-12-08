8 Yaşındaki Ali, Beşiktaş\'ın Zafer Kutlamalarında Yıldızlaştı

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8 yaşındaki Ali, vapurda kutlamaların yıldızı oldu

Tuğçe ODABAŞI/İSTANBUL, - SON haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren ve teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle adeta yeniden doğdu. Kritik karşılaşmayı kazanan Siyah-beyazlı ekip, taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Zaferin ardından tüm yurtta coşkulu kutlamalar gerçekleşirken, İstanbul'da farklı noktalarda unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

En dikkat çeken kutlamalardan biri ise İstanbul Şehir Hatları vapurunda yaşandı. Maç sonrasında Kabataş'tan Üsküdar'a seyredilirken 8 yaşındaki minik Beşiktaş taraftarı Ali Çıldan, vapurdaki kutlamaların odak noktası haline geldi. Ali'nin yaptığı tezahüratlar ve sempatik hareketleri vapurdaki diğer Beşiktaşlıların coşkusunu ikiye katladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, minik Ali'nin liderliğinde hep bir ağızdan marşlar söyledi, zafer şarkılarıyla derbi galibiyetini kutladı.