8. Yöreler Renkler Festivali'nde Kültürel Zenginlik Vurgusu

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali'nde hemşehri, kültür ve dayanışma derneklerinin stantlarını gezdi. Başkan Uysal, "Temsil ettiğimiz yörenin kültürünü unutmuyoruz. Onu getirip Muratpaşa'mızın hamuruna karıştırıyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 8. Yöreler Renkler Festivali'nde Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin de dahil olduğu 72 hemşehri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer alıyor. Stantları ziyaret eden Başkan Uysal, tezgahların arkasına geçti ızgarada köfte, ciğer, gözleme pişirdi, cağ kebabını kent sakinlerine ikram etti. Uysal, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, dünyanın neresinden gelirse gelsin Muratpaşa'da kendi geldiği yerin özelliklerini, yiyeceğini, giyeceğini, dokusunu Muratpaşa'mıza katıyor. 72 derneğimizle işbirliği içindeyiz. Komşu ülkelerden gelen komşularımızı da kapsıyor. Harika bir festival. Bu yıl iğne atsan yere düşmeyecek derecede dinamik. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Temsil ettiğimiz yörenin kültürünü unutmuyoruz. Onu getirip Muratpaşa'mızın hamuruna karıştırıyoruz. İşte bu çalışma, bu birliktelik, bu enerji böyle bir büyük zenginliği üzerinde taşıyor."

Festivalin "İç Anadolu Gecesi", Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Seymen gösterisiyle başladı, Pınar Okumuş ve Harun Culha konserleriyle devam etti. Gecenin sonunda ise Nazlı Öksüz sahne aldı. "Doğu Anadolu Gecesi"nde ise konser sahnesinde İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Canan Kavut, İhsan Güvercin, Naciye Çokbilir ve Cevahir Çokbilir vardı. Gece, Mahmut Tuncer konseriyle sona erdi.