80 Yıllık Bayram Geleneği Ergene'de Yaşatıldı
80 Yıllık Bayram Geleneği Ergene'de Yaşatıldı

80 Yıllık Bayram Geleneği Ergene\'de Yaşatıldı
22.03.2026 13:29
Ergene'de bayramlaşma geleneği sürdürülerek çocuklara hediyeler dağıtıldı, katılım yüksek oldu.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, 80 yıllık bayramlaşma geleneğini sürdürüp önce bayramlaştı, ardından kendi aralarında topladıkları paralarla alınan hediyeleri çocuklara dağıttı.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde, 80 yıldır devam eden, mahallelinin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyelerin çocuklara dağıtıldığı bayram geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da sürdü. Yoğun katılımın olduğun etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile çocuklar ve aileleri katıldı. Merkez Camisi önünde toplananlar, öğle namazının ardından ellerinde torbalarla bekleyen çocuklara hediye dağıttı.

'ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLI'

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, mahalledeki bayramlaşma geleneğinin uzun yılardır sürdüğünü söyledi. Topak, "Bayramın ilk günü bütün çocuklar cami avlusunda toplanır, büyüklerin getirdikleri hediyeleri dağıtırız. Bugün de yine çok kalabalık, çocuklarımız çok heyecanlı. Onların bu mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Nevzat Mercan, 80 yıldır geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu bizlerin çocukluğunda başlayan bir gelenek. Ne mutlu ki artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Biz bunu daha önce mezarlıkta yapıyorduk. Şimdi meydanda yapıyoruz çok da güzel oluyor. Ben kendimi bildim bileli oluyor. Şu an ben 60 yaşındayım, bizim geleneğimiz artık örnek oldu. Diğer köyler de yapmaya başladı. Burada çocuklara şeker, çikolata, fıstık dağıtıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 80 Yıllık Bayram Geleneği Ergene'de Yaşatıldı - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
