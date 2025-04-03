800 Yıllık Zeytin Ağacı Eskişehir'de Özenle Korunuyor

Kökleri 8 asırdır Eskişehir topraklarına salan zeytin ağacı özenle korunuyor

Eskişehir'de 800 yıldır ayakta olan zeytin ağacı

Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt:

"Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var"

"Taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre"

"Zeytinyağlarımız, Türkiye genelindeki ölçümlerde 1 numara çıktı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ülkenin en kaliteli zeytinyağlarının çıktığı Sarıcakaya ilçesinde 800 yıldır ayakta olan zeytin ağacı, bölge halkı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle korunuyor.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri zeytincilik. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği zeytin üretimi ile bölgeden Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağı, sofralarla buluşurken adeta damak çatlatıyor.

Bölgede yapılan zeytincilik uzun süredir, geleneksel üretim teknikleri günümüze kadar aktarıldığı biliniyor. Bölgede bulunan ve asırlara rağmen hala ayakta duran zeytin ağaçları dikkat çekiyor. O ağaçlardan en eskisi ise kırsal Mayıslar Mahallesinde bulunuyor. Bölge halkının aktardığı bilgilere göre 800 yıldır ayakta bulunan zeytin ağacı, dikkat çekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlarca özenle korunan taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre dal genişliği 11 metre olan 8 asır yaşındaki ağaç, bölgenin zeytinciliğe verdiği önem hakkında da net bilgiler veriyor.

"Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var"

8 asırlık zeytin ağacı hakkında konuşan Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt, "Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var. Bu ağacımızın taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre dal genişliği 11 metredir. Sakarya Vadisi'nde en yaşlı zeytin ağaçlarından biri. Sarıcakaya sınırları içerisinde bunun gibi 8-10 tane daha ağaç var ve onların yaşı da 400-500 yıl arasında. Ağaçlarımızın ölçümleri yapıldı, 50 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı tarafından Mayıslar köyüne zeytin ağaçları dikildi. Yaklaşık 30 yıl önce de halkımız zeytinciliğe başladı. Bugün zeytinlerimiz ve zeytinyağlarımız, Türkiye genelindeki ölçümlerde 1 numara çıktı. Bölge halkı için zeytincilik önemli bir geçim kaynağı. Sarıcakaya'da üretilen zeytinyağı, Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları arasında gösteriliyor. Zeytinciliğin her geçen yıl daha da geliştiği Sarıcakaya'da, geçmişten gelen bu mirasın korunarak sürdürülebilir tarımla geleceğe aktarılması için çalışmalar devam ediyor "dedi.