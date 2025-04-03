800 Yıllık Zeytin Ağacı Eskişehir'de Özenle Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

800 Yıllık Zeytin Ağacı Eskişehir'de Özenle Korunuyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 800 yıldır ayakta duran zeytin ağacı, bölge halkı ve belediye tarafından titizlikle korunarak zeytincilik kültürü yaşatılıyor. Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt, ağacın zeytincilik geleneğinin sembolü olduğunu belirtti.

03.04.2025 09:50  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kökleri 8 asırdır Eskişehir topraklarına salan zeytin ağacı özenle korunuyor

Eskişehir'de 800 yıldır ayakta olan zeytin ağacı

Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt:

"Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var"

"Taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre"

"Zeytinyağlarımız, Türkiye genelindeki ölçümlerde 1 numara çıktı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ülkenin en kaliteli zeytinyağlarının çıktığı Sarıcakaya ilçesinde 800 yıldır ayakta olan zeytin ağacı, bölge halkı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle korunuyor.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri zeytincilik. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği zeytin üretimi ile bölgeden Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağı, sofralarla buluşurken adeta damak çatlatıyor.

Bölgede yapılan zeytincilik uzun süredir, geleneksel üretim teknikleri günümüze kadar aktarıldığı biliniyor. Bölgede bulunan ve asırlara rağmen hala ayakta duran zeytin ağaçları dikkat çekiyor. O ağaçlardan en eskisi ise kırsal Mayıslar Mahallesinde bulunuyor. Bölge halkının aktardığı bilgilere göre 800 yıldır ayakta bulunan zeytin ağacı, dikkat çekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlarca özenle korunan taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre dal genişliği 11 metre olan 8 asır yaşındaki ağaç, bölgenin zeytinciliğe verdiği önem hakkında da net bilgiler veriyor.

"Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var"

8 asırlık zeytin ağacı hakkında konuşan Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt, "Bu zeytin ağacımızın 800-900 yıllık bir geçmişi var. Bu ağacımızın taban ile kök dağılımı 11 buçuk metre, dal yüksekliği 12 metre dal genişliği 11 metredir. Sakarya Vadisi'nde en yaşlı zeytin ağaçlarından biri. Sarıcakaya sınırları içerisinde bunun gibi 8-10 tane daha ağaç var ve onların yaşı da 400-500 yıl arasında. Ağaçlarımızın ölçümleri yapıldı, 50 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı tarafından Mayıslar köyüne zeytin ağaçları dikildi. Yaklaşık 30 yıl önce de halkımız zeytinciliğe başladı. Bugün zeytinlerimiz ve zeytinyağlarımız, Türkiye genelindeki ölçümlerde 1 numara çıktı. Bölge halkı için zeytincilik önemli bir geçim kaynağı. Sarıcakaya'da üretilen zeytinyağı, Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları arasında gösteriliyor. Zeytinciliğin her geçen yıl daha da geliştiği Sarıcakaya'da, geçmişten gelen bu mirasın korunarak sürdürülebilir tarımla geleceğe aktarılması için çalışmalar devam ediyor "dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytin Ağacı, Sarıcakaya, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 800 Yıllık Zeytin Ağacı Eskişehir'de Özenle Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:16 Trump’tan dünyaya vergi yağmuru Listede Türkiye de var Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
14:35 Altın fiyatları düşer mi Uzman isim tek tek anlattı Altın fiyatları düşer mi? Uzman isim tek tek anlattı
14:34 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
14:19 Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
14:12 Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
14:10 Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
13:58 Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
13:56 Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 10:29:48. #7.12#
SON DAKİKA: 800 Yıllık Zeytin Ağacı Eskişehir'de Özenle Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement