81 İlde 7 Milyon Sosyal Konut - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

81 İlde 7 Milyon Sosyal Konut

81 İlde 7 Milyon Sosyal Konut
18.07.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, 81 ilde 7 milyon vatandaşın sosyal konutlardan yararlandığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."

Kaynak: AA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Politika, Malatya, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 İlde 7 Milyon Sosyal Konut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
16:06
Hatay’da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur’un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: 81 İlde 7 Milyon Sosyal Konut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.