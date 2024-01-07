81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
KOM (Kaçakçılık, Organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.853 şahıs "Çember-10" Operasyonlarında yakalandı. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."
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