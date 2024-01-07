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81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı - Son Dakika
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81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı

81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4.853 firari yakalandı. 2024 yılının ilk 4 gününde yapılan operasyonlara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

07.01.2024 - 08:08,  Güncelleme: 08:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

4 BİNDEN FAZLA FİRARİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

  • 0-5 yıldır aranmakta olan 4.780 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs,
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı.
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

  • Hırsızlıktan 867 şahıs,
  • Dolandırıcılıktan 355 şahıs,
  • Yağmadan 167 şahıs,
  • Adam Öldürmeden 53 şahıs,
  • Cinsel Suçlardan 123 şahıs,
  • Narkotik suçlarından 948 şahıs,
  • Terörden 66 şahıs,

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOM (Kaçakçılık, Organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.853 şahıs "Çember-10" Operasyonlarında yakalandı. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."

81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
YORUMLAR (2)
  • ramazan yazar: Erdoğan'dan sonraki en büyük şans Ali Yerlikaya bakanımız sağolsun varolsun..bu pislikleri temizlemekle mükellef olduğu için Allah razı olsun..polis asker ve devletimizi Allah korusun yardımcıları olsun diliyorum Yanıtla 24 2
  • Ferht Srin: Ali Yerlikaya resmen huzurun beden bulmus hali. Temizligin karesi. Saygılar, sevgiler, teşekkürler. Yanıtla 18 1

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı - Son Dakika
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