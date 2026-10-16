83. Venedik\'te ödül alan NAZA dahil 10 yeni film sinemalarda vizyona giriyor

83. Venedik'te ödül alan NAZA dahil 10 yeni film sinemalarda vizyona giriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor. 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan belgesel NAZA ve Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles ile Caitriona Balfe'in başrollerini paylaştığı Aşk ve Yaşam, haftanın öne çıkanları arasında.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen belgesel türündeki "NAZA" ile Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe başrollerini paylaştığı "Aşk ve Yaşam" yer alıyor.
İşte o filmler:
Aşk ve Yaşam
Kız kardeşler Elinor Dashwood ve Marianne Dashwood, babalarının ölümünün ardından mülk üvey kardeşlerine kalmasıyla çok daha mütevazı koşullar altında yeni bir hayata alışmak zorunda kalırlar. Elinor, annesinin böyle bir birlikteliğe asla onay vermeyeceğini bildiği için Edward Ferrars'a olan duygularını gizlerken, Marianne duygularını çok daha özgürce yaşar.Her iki kız kardeş de aşk, beklentiler ve toplumsal baskılarla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışırken, inançları ve umutları sürekli sınanır.
Tür: Dram
Yönetmen: Georgia Oakley
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe
Hasip ile Nasip
Kasabanın belediye başkanlığı koltuğu yıllardır iki eski dost Hasip ile Nasip arasında sırayla el değiştirir. İkilinin alıştığı bu düzen, çocukluk aşkları Perihan'ın yıllar sonra kasabaya dönerek belediye başkanlığına adaylığını koymasıyla bir anda bozulur. Hem başkanlık koltuğunu kaybetmek istemeyen hem de Perihan'ın kalbini yeniden kazanmanın peşine düşen Hasip ile Nasip, kendilerin bir rekabetin içinde bulur.
Tür: Komedi
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın
Balina Düşüşü
Film, babasının cenazesini okyanustan geri getirmek için dalış yaptığı sırada devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulan genç bir dalgıcın, hayvanın karnında kısıtlı oksijenle hayatta kalma ve kaçma mücadelesini konu alıyor.
Tür: Macera
Yönetmen: Brian Duffield
Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue
Street Fighter
1993 yılında geçen hikayede, yolları ayrılmış Street Fighter dövüşçüleri Ryu ve Ken Masters, gizemli Chun-Li'nin kendilerini bir sonraki Sokak Dövüşçüleri Dünya Turnuvası için yeniden bir araya getirmesiyle tekrar ringe çıkar. Turnuvanın arkasında ise onları hem birbirleriyle hem de geçmişlerindeki karanlıkla yüzleşmeye zorlayan ölümcül bir komplo yatmaktadır.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Kitao Sakurai
Oyuncular: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang
Cin Hikayeleri: Zulman
Film, Zonguldak'ta maden işçisi olan Süleyman'ın, çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine Cuhenna kabilesinin hedefi haline gelmesini ve bir Hüddam'dan yardım bulmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Kemal Danacı
Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak
Emiray: Macera Yolcusu
Film, gizemli bir Kündekari bulmacasını çözünce açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin çocukluk çağına savrulan bir grup arkadaşın, farklı diyarlara dağılan ekiplerini toplayıp kendi zamanlarına dönmek için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Kenan Aktaşın
Dondurmam Gaymak: Gapital
Dondurmam Gaymak filminin hikayesini devam ettiren yapım, merhum Ali Usta'dan miras kalan efsanevi 'Nasip Dondurmaları'nı hayatta tutmaya çalışan Kamil ve kasabalının hikayesini anlatıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Eyüp Boz
Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik
Kanlı Gece
Evde gerçekleşen uzun ve yorucu doğum sürecinin ardından ebeveyn adayı çift ve onlara eşlik eden ebe, her şeyin yolunda ilerlediğini düşünerek rahatlamaya başlar ancak doğum sırasında ortaya çıkan beklenmedik komplikasyonlar, kısa sürede bu güven duygusunu yerini korkuya bırakır. Dışarıda giderek şiddetlenen kar fırtınası yolları kapatıp yardım alma ihtimalini ortadan kaldırırken, evde yaşanan açıklanamayan olaylar da durumun yalnızca tıbbi bir krizden ibaret olmadığını gösterir.
Tür: Korku
Yönetmen: Raymond Creamer
Oyuncular: Colleen Foy, Samantha Robinson (I), Zoe Renee
Kefaret
Film, Irak Savaşı sırasında verdiği bir kararın bir ailenin hayatını altüst etmesinden yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmeye çalışan eski bir Amerikan askerinin hikayesini anlatıyor.
Tür: Dram,
Yönetmen: Reed Van Dyk
Oyuncular: Kenneth Branagh, Hiam Abbass, Boyd Holbrook
NAZA
Tel Aviv çatılarından gece çekilen belgesel, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri inceliyor.
Tür: Belgesel
Yönetmen: Yuval Abraham, Rachel Szor
Senarist: Yuval Abraham, Rachel Szor
Oyuncular: Yuval Abraham
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