83. Venedik\'te ödül alan NAZA dahil 10 yeni film sinemalarda vizyona giriyor

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen belgesel türündeki "NAZA" ile Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe başrollerini paylaştığı "Aşk ve Yaşam" yer alıyor.

İşte o filmler:

Aşk ve Yaşam

Kız kardeşler Elinor Dashwood ve Marianne Dashwood, babalarının ölümünün ardından mülk üvey kardeşlerine kalmasıyla çok daha mütevazı koşullar altında yeni bir hayata alışmak zorunda kalırlar. Elinor, annesinin böyle bir birlikteliğe asla onay vermeyeceğini bildiği için Edward Ferrars'a olan duygularını gizlerken, Marianne duygularını çok daha özgürce yaşar.Her iki kız kardeş de aşk, beklentiler ve toplumsal baskılarla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışırken, inançları ve umutları sürekli sınanır.

Tür: Dram

Yönetmen: Georgia Oakley

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe

Hasip ile Nasip

Kasabanın belediye başkanlığı koltuğu yıllardır iki eski dost Hasip ile Nasip arasında sırayla el değiştirir. İkilinin alıştığı bu düzen, çocukluk aşkları Perihan'ın yıllar sonra kasabaya dönerek belediye başkanlığına adaylığını koymasıyla bir anda bozulur. Hem başkanlık koltuğunu kaybetmek istemeyen hem de Perihan'ın kalbini yeniden kazanmanın peşine düşen Hasip ile Nasip, kendilerin bir rekabetin içinde bulur.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın

Balina Düşüşü

Film, babasının cenazesini okyanustan geri getirmek için dalış yaptığı sırada devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulan genç bir dalgıcın, hayvanın karnında kısıtlı oksijenle hayatta kalma ve kaçma mücadelesini konu alıyor.

Tür: Macera

Yönetmen: Brian Duffield

Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue

Street Fighter

1993 yılında geçen hikayede, yolları ayrılmış Street Fighter dövüşçüleri Ryu ve Ken Masters, gizemli Chun-Li'nin kendilerini bir sonraki Sokak Dövüşçüleri Dünya Turnuvası için yeniden bir araya getirmesiyle tekrar ringe çıkar. Turnuvanın arkasında ise onları hem birbirleriyle hem de geçmişlerindeki karanlıkla yüzleşmeye zorlayan ölümcül bir komplo yatmaktadır.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Kitao Sakurai

Oyuncular: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang

Cin Hikayeleri: Zulman

Film, Zonguldak'ta maden işçisi olan Süleyman'ın, çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine Cuhenna kabilesinin hedefi haline gelmesini ve bir Hüddam'dan yardım bulmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Kemal Danacı

Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

Emiray: Macera Yolcusu

Film, gizemli bir Kündekari bulmacasını çözünce açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin çocukluk çağına savrulan bir grup arkadaşın, farklı diyarlara dağılan ekiplerini toplayıp kendi zamanlarına dönmek için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Kenan Aktaşın

Dondurmam Gaymak: Gapital

Dondurmam Gaymak filminin hikayesini devam ettiren yapım, merhum Ali Usta'dan miras kalan efsanevi 'Nasip Dondurmaları'nı hayatta tutmaya çalışan Kamil ve kasabalının hikayesini anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Eyüp Boz

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik

Kanlı Gece

Evde gerçekleşen uzun ve yorucu doğum sürecinin ardından ebeveyn adayı çift ve onlara eşlik eden ebe, her şeyin yolunda ilerlediğini düşünerek rahatlamaya başlar ancak doğum sırasında ortaya çıkan beklenmedik komplikasyonlar, kısa sürede bu güven duygusunu yerini korkuya bırakır. Dışarıda giderek şiddetlenen kar fırtınası yolları kapatıp yardım alma ihtimalini ortadan kaldırırken, evde yaşanan açıklanamayan olaylar da durumun yalnızca tıbbi bir krizden ibaret olmadığını gösterir.

Tür: Korku

Yönetmen: Raymond Creamer

Oyuncular: Colleen Foy, Samantha Robinson (I), Zoe Renee

Kefaret

Film, Irak Savaşı sırasında verdiği bir kararın bir ailenin hayatını altüst etmesinden yıllar sonra geçmişiyle yüzleşmeye çalışan eski bir Amerikan askerinin hikayesini anlatıyor.

Tür: Dram,

Yönetmen: Reed Van Dyk

Oyuncular: Kenneth Branagh, Hiam Abbass, Boyd Holbrook

NAZA

Tel Aviv çatılarından gece çekilen belgesel, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri inceliyor.

Tür: Belgesel

Yönetmen: Yuval Abraham, Rachel Szor

Senarist: Yuval Abraham, Rachel Szor

Oyuncular: Yuval Abraham