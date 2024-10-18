83 Yaşında Hat Sanatında Usta

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Afyonkarahisar'da yaşayan 83 yaşındaki emekli Ali İhsan Kocaçay, minyatür cami yapımından sonra yöneldiği hat sanatında da eserler ortaya koyuyor.

Kent merkezindeki Taciahmet Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Kocaçay, 17 yaşında camilerin tahtadan minyatürlerini yapmaya başladı.

Zamanla bu alanda kendisini geliştiren Kocaçay, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait cami ve medreselerin minyatürlerine yöneldi.

Kabe-i Muazzama'nın maketini, Mescid-i Aksa, Çamlıca ve Ayasofya gibi birçok caminin minyatürünü yapan Kocaçay'ın dükkanında sergilediği eserler ilgi gördü.

Hat sanatına da meraklı olan ve son yıllarda çalışmalarında bu alana yoğunluk veren Kocaçay, bu süreçte kendi çabalarıyla öğrendiği hat sanatında da birçok eser ortaya koydu. Kocaçay, 20'si kufi yazı olmak üzere 40 eser yaptı.

Kocaçay, AA muhabirine, çocuk yaşlarında cami minyatürü ve hat yazılarına çok meraklı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar minyatür yaparak boş vakitlerini değerlendirdiğini ifade eden Koçacay, "Yaptığım incelemeler sonunda edindiğim bilgi ve el becerisiyle 90 cami ve medresenin minyatürünü yaptım. Çocukluktan beri minyatür cami yaparım. Eğer Kur'an-ı Kerim yazıları olmasaydı camiler olmazdı. Onun için Kur'an-ı Kerim yazılarına, hat sanatına da çok önem verdim. Kendi çabalarımla hat sanatını da öğrenip eserler yapmaya başladım." diye konuştu.

"Bir eser 15 günde bitiyor"

Kocaçay, hat yazılarına 10 yıl önce başladığını, çocuklarına ve torunlarına hat yazıları yaptığını, daha sonra yaptığı eserleri dükkanına sergilemeye başladığını kaydetti.

İnce işçilik gerektiren hat sanatında bir eseri yaklaşık 15 günde bitirdiğini dile getiren Kocaçay, öğrenmek isteyenlere de destek olduğunu ifade etti.

Kocaçay, şunları kaydetti:

"Özellikle hat sanatını öğrenmek isteyen kadınlar dükkanıma geliyor. İzmir'den, Gaziantep'ten, Konya'dan, Bursa'dan gelenler oldu. Hat yazıları Türkiye'de öğrenilmek istenilen bir sanat. Hat yazısını yapmak gayet basit. Bayanların yaptığı nakıştan kolay. Bir eser 15 günde bitiyor. Altın sim iple yapıyorum." ifadesini kullandı.