84 Yaşındaki Ayşe Nine Okuma Yazmayı Öğreniyor, Yabancılar Türkçe Kurslarına Katılıyor - Son Dakika
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84 Yaşındaki Ayşe Nine Okuma Yazmayı Öğreniyor, Yabancılar Türkçe Kurslarına Katılıyor

84 yaşındaki Ayşe Bilgiç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ATASEM kurslarında okuma yazmayı öğreniyor. Aynı zamanda, farklı ülkelerden gelen yerleşik yabancılar da Türkçe kurslarına katılarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

28.02.2025 15:44
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84 yaşındaki Ayşe Nine okuma yazmayı, Afrikalı Cisse Türkçe'yi ATASEM'de öğreniyor

ANTALYA - 84 yaşındaki Antalyalı Ayşe Bilgiç ilk kez okuma yazmayı, Afrika ülkesi olan Malili Mariam Cisse'de Türkçeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde öğreniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerin eğitim imkanı bulamayan vatandaşlara yönelik okuma-yazma kursları ile yerleşik yabancılar için düzenlediği Türkçe kursları yoğun ilgi görüyor. Kurs sayesinde 3 çocuk 7 torun sahibi 84 yaşındaki Ayşe Bilgiç ilk kez okuma-yazmayı öğrendi. Okuma yazma hevesini hiçbir zaman kaybetmeyen Bilgiç, hayalini gerçekleştirmek için elinde kalemi ve defteriyle ATASEM'in sıralarına oturdu. Bilgiç, "Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Yıllarca yurtdışında hem çalıştım hem de çocuklarıma baktım ne yazık ki okuma yazma öğrenmeye fırsatım kalmadı. ATASEM benim okulum oldu" diye konuştu.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Okuma ve yazmayı geç öğrendiği için pişman olduğunu söyleyen Ayşe Bilgiç, "Artık gazete okuyabiliyorum, televizyondaki yazıları, sokakta tabelaları okuyabiliyorum, akıllı telefonumu kullanabiliyorum. İlaçlarımı da kendim okuyabiliyor, saatinde içiyorum. Okuma yazmanın sağlığıma bile faydası oldu. Okumak yazmak gibi güzel bir şey yokmuş. Ben bu yaşta azmedip okumayı söktüysem herkes yapabilir. Okuma yazma bilmeyenler ücretsiz olan bu kurslara gelip okumanın güzelliğine baksınlar" diye konuştu.

10 farklı ülkeden yabancı Türkçe öğreniyor

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar da Türkçeyi ATASEM'de öğreniyor. Yerleşik yabancılar kendilerini daha iyi ifade edebilmek, kente ve sosyal hayata uyum sağlamak için derslere yoğun talep gösteriyor. Varsak ATASEM Kurs Merkezi'nde çoğunluğu Rus olmak üzere Ukrayna, Ürdün, İran, Endonezya, Kazakistan, Pakistan ve Mali Cumhuriyet'i gibi 10 ayrı ülkeden 22 yabancı uyruklu vatandaş Türkçe öğreniyor.

Afrikalı doktor Türkçe öğreniyor

Afrika'nın Mali Cumhuriyet'inden iki yıl önce Antalya'ya gelen Mariam Cisse, Türkçe öğrenmek için ATASEM'i tercih edenler arasında. Cisse, "Tıp eğitimi aldım ve mesleğim doktorluk. Antalya'da da mesleğimi yapmak istiyorum. Bunun için Türkçe öğrenmek istiyorum. Dersler çok güzel, Türkçeyi sevdim okuyup yazabiliyorum" diye konuştu. 7,5 yıldır Antalya'da yaşadığını söyleyen Ürdün vatandaşı Saddam Albaddawı "Turizm ile uğraşıyorum. İşim ve sosyal hayatım için Türkçemi geliştirmek istiyorum. Türkçe öğrenmek çok zor değil. Dersler çok güzel geçiyor" dedi.

"Gramerde zorlanıyorum"

Yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek ve hayatını kolaylaştırmak için kursa geldiğini söyleyen Saltanat Amırkulova, 'Türk eşimle Antalya'da yaşıyorum. O yüzden benim de Türkçe öğrenmem şart. Bence hangi ülkede yaşıyorsan o ülkenin dilini öğrenmek o ülkeye saygı duyduğunu gösterir. Türkçe zor bir dil değil ama gramerde biraz zorlanıyorum" dedi. Rus Madına Khezheva ve İranlı Nahid Nasseri'de Türk komşularıyla konuşmak, marketlerden alışveriş yapmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkçe öğrenmek istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 84 Yaşındaki Ayşe Nine Okuma Yazmayı Öğreniyor, Yabancılar Türkçe Kurslarına Katılıyor - Son Dakika

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