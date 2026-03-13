84 Yaşındaki Mevlüt Şanal'dan Hafızlık Yarışmasında İkinci Derece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

84 Yaşındaki Mevlüt Şanal'dan Hafızlık Yarışmasında İkinci Derece

84 Yaşındaki Mevlüt Şanal\'dan Hafızlık Yarışmasında İkinci Derece
13.03.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de hafızlık yarışmasında ikinci olan 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, tebrik edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, katıldığı hafızlık yarışmasında ikincilik elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği, "Hafızlık-Hafız Kal Yarışması", 30 yaş ve üzeri, Diyanet mensubu olmayan ve daha önce Türkiye finaline katılmamış vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.

Yarışmanın Beyşehir etabında birinci olarak Konya'daki il yarışmasına katılmaya hak kazanan Şanal, Konya ikincisi oldu.

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, müftülükte düzenlenen programda, Şanal'ı tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.

Hafızlık müessesesinin korunup yaşatılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken müftü Aktaş, 84 yaşındaki hafıza sağlık ve uzun ömür diledi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yerel Haberler, Beyşehir, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 84 Yaşındaki Mevlüt Şanal'dan Hafızlık Yarışmasında İkinci Derece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:57:55. #7.13#
SON DAKİKA: 84 Yaşındaki Mevlüt Şanal'dan Hafızlık Yarışmasında İkinci Derece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.