Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı.
İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 çocuk, Yarhasanlar Mahallesi 2325. Sokak'ta yürüyen 85 yaşındaki Ş.K'nin çantasını çalmaya çalıştı.
Çantasını bırakmayarak zanlılara direnen yaşlı kadın, yere düşerek sürüklendi. Şüpheliler, kadının çantasını gasbederek kaçtı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çanta, olay yerinden yaklaşık 100 metre ötede, içinden bir miktar para alınmış halde bulundu.
Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › 85 Yaşındaki Kadına Gaspa Direniş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?