86 Yaşındaki Aldivas Babayiğit Kayıp

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Eldivas Babayiğit (86) için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Eldivas Babayiğit, dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı. Babayiğit, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Tünel mevkisinde yoğunlaştırılan aramalarda arama-kurtarma köpeği de kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Babayiğit'e henüz ulaşılamadı.