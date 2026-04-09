Antalya Spor ve Fitness Merkezleri, Her Yaştan Vatandaşı Sporla Buluşturmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Spor ve Fitness Merkezleri, Her Yaştan Vatandaşı Sporla Buluşturmaya Devam Ediyor

09.04.2026 11:30  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor hizmeti sunduğu ASFİM'de, 86 yaşındaki Mustafa Türkkan, düzenli spor alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Türkkan, sağlıklı bir yaşam için 60 yaş ve üzerindekilere spor yapmalarını tavsiye ediyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor hizmeti sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Merkezlerin katılıcılarından 86 yaşındaki Mustafa Türkkan, düzenli spor alışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) vatandaşlar ücretsiz olarak sporla buluşmaya devam ediyor. Atatürk ASFİM Spor Salonu'nun müdavimlerinden 86 yaşındaki Mustafa Türkkan, spor tutkusuyla dikkat çekiyor. Haftanın üç günü düzenli olarak salona gelen Türkkan, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Mustafa Türkkan, gençliğinden bu yana sporla ilgilendiğini belirterek, "14 yaşından itibaren sporla ilgileniyorum. Boks ve halter branşlarıyla şampiyonluklar yaşadım. Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Dört yıldır Antalya'da yaşıyorum. İki yıldır da ASFİM'e geliyorum. Spor yapmayı hayatım boyunca bırakmadım. Haftanın üç günü geliyorum. Spor salonunda ne kadar alet varsa hepsinde çalışıyorum. Kolay kolay yorulmuyorum. Vücut çalışıyorum, kol ve bacak egzersizleri çalışıyorum. Halter kaldırıyorum. Spora gelemediğim günlerde pişman oluyorum. 90 yaşıma kadar spor yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

4 çocuk ve 12 torun sahibi Türkkan, yaşı ilerlemiş olanlara spor yapmalarını tavsiye etti. Türkkan, "60-70 yaş ve üzerindeki kişilere bakıyorum yürüyemiyor merdiven çıkamıyorlar. Çünkü spor yapmıyorlar. Kahvehanelerde ya da parkta banklarda oturuyorlar hareket etmiyorlar. Örneğin bakın Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak vatandaşlara spor yapabilsin diye spor salonu yapmış. Benim tavsiyem ASFİM'lere gelsinler bir saat hareket etsinler çok faydasını görürüler. Sağlıklı bir vücutla hayata tutunmaları daha güçlü olur. Benim ciddi bir sağlık sorunum yok maşallah iyi durumdayım. Düzenli spor yapınca kaliteli uyku uyuyorum, kendimi hep dinç hissediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya Spor ve Fitness Merkezleri, Her Yaştan Vatandaşı Sporla Buluşturmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:10:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya Spor ve Fitness Merkezleri, Her Yaştan Vatandaşı Sporla Buluşturmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.