89 Yaşındaki Kadriye H. Hastaneye Kaldırıldı

AVCILAR'da yalnız yaşayan 89 yaşındaki Kadriye H.'den haber alamayan yakınları ve komşuları seferber oldu. Çilingirin açamadığı kapıyı itfaiye ekipleri kırarak içeri girdi. Yatağında bitkin halde bulunan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak'ta bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Kadriye H.'ye (89) telefonla ulaşamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Kapının çalınmasına rağmen içeriden yanıt alamayan komşular da polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çilingir, üç ayrı kilidi bulunan kapıyı açmakta yetersiz kalınca, itfaiye ekipleri zorlayarak içeri girdi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını yatağında bitkin halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Kadriye H.'nin bilincinin açık olduğu ancak halsizlik nedeniyle yerinden kalkamadığı belirlendi. Sedyeyle evden çıkarılan Kadriye H., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.