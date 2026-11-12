9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Dublin\'de perşembe günü toplanacak

9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Dublin'de perşembe günü toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Kongre Merkezi'nde yapılacak. Zirvenin ardından cuma günü AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayri resmi toplantı da aynı merkezde düzenlenecek.
DUBLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Zirveyi, cuma günü Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayri resmi bir toplantı takip edecek. Her iki toplantı da Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua
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