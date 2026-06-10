9. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de - Son Dakika
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9. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de

9. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi\'de
10.06.2026 14:01
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25-29 Haziran'da Urumqi'de düzenlenecek fuarda ticaret ve yatırım işbirliği teşvik edilecek.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 25-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 9. Çin- Avrasya Fuarı'nda ticaret ve yatırım işbirliğinin teşvik edileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Bürosu Müdür Yardımcısı Deng Bo salı günü düzenlediği basın toplantısında, bu yıl yaklaşık 140.000 metrekarelik bir sergi alanında gerçekleştirilecek fuarda, yatırım işbirliği, kaliteli yeni üretici güçler, özel ürün sektörleri, yeşil kalkınma, kültür ve turizm ile İpek Yolu işbirliğine ayrılmış altı sergi alanı bulunacağını söyledi.

Bugüne kadar 27 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcının fuara katılacağını teyit ettiğini belirten Deng, fuarın yapay zeka, dijital ekonomi, alçak irtifa ekonomisi ve biyoimalat konularına odaklanarak teknolojik inovasyonda elde edilen başarıları ortaya koyacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki mal ticaretinin toplam değeri 2025 yılında ilk kez 100 milyar ABD dolarını aştı. Çin, Orta Asya ülkelerinin en büyük ticaret ortağı ve önemli bir yatırım kaynağı konumuna da geldi.

Basın toplantısında bakanlık yetkilileri, Xinjiang'ın benzersiz coğrafi avantajlarından yararlanarak Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari işbirliğini genişletme çabalarına verilen desteğin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Avrasya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de - Son Dakika

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