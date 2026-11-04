9. Çin İthalat Fuarı\'na 190 Avustralyalı şirketin katılması bekleniyor

SİDNEY, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, en büyük ticaret ortakları olan Çin'le işbirliklerinin daha da gelişebileceğini söyledi.

Farrell kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin ile Avustralya arasındaki iki yönlü ticaret hacminin 2025'te 326 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 230 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Farrell, hükümetinin Avustralyalı şirketleri yaklaşan 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yeni ticaret fırsatları keşfetmek üzere Çin'e gitmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Fuara beş kez katıldığını belirten Farrell, etkinliğin Avustralyalı şirketler için ürünlerini tanıtma, iş ilişkileri kurma ve Çin pazarını daha iyi tanıma açısından değerli bir platform olduğuna dikkat çekti.

Farrell, hükümet olarak Avustralyalı işletmelerin fuarın sunduğu önemli fırsatlardan yararlanarak ikili ilişkileri güçlendirmesini desteklediklerini söyledi.

Bu yıl fuara yaklaşık 190 Avustralyalı şirketin katılması bekleniyor. Bu sayı, Avustralya'nın fuara bugüne kadarki en yüksek katılımına işaret ediyor. Avustralya pavyonunda gıda ürünlerinin yanı sıra sağlık ve tüketici ürünleri de sergilenecek.

Farrell, "Fuar sayesinde birçok yeni bağlantının kurulacağına ve Avustralyalı işletmelerin Çin'de çok sayıda fırsat elde edeceğine inancımız tam" dedi.

Hükümet, 55 milyon Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon ABD doları) bütçeli Yeni Pazarlara Erişim Girişimi kapsamında Avustralyalı işletmelerin bu yılki fuara katılımına destek veriyor. Program, işletmelerin yeni pazarlara açılmasına ve mevcut pazarlardaki büyüme fırsatlarından yararlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Girişimin, Çin'deki sektörel etkinliklere katılmak isteyen işletmelere destek sağladığını belirten Farrell, "Çin'de birçok fırsat bulunduğuna inanıyoruz. Yeni Pazarlara Erişim Girişimi de Avustralyalı şirketlerin yeni ticaret fırsatları aramak üzere Çin'e gitmesini teşvik etmemize imkan sağlıyor" dedi.