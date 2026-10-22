9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı yarın başlayacak

9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajlarının gösterimiyle başlayacak 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılış konuşmasını Bakan Fidan yapacak.

"Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla tertiplenecek konferans, bakan düzeyinde katılımcıların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi dahil uluslararası teşkilatların genel sekreterleri ve kıdemli temsilcileri ile farklı coğrafyalardan arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında önde gelen 200'e yakın üst düzey yetkili, uzman, diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Konferans kapsamında "Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak", "Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek", "Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler", "Bölgesel Örgütlerden Yansımalar: Çabaların Uyumlulaştırılması", "Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları", "Uygulamada Arabuluculuk: Sahadan Sesler", "Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa" başlıklı oturumlar yapılacak.

Konferansın programı ve diğer bilgilere https://istanbulmediation.org bağlantısı üzerinden erişilebiliyor.

İhtilafların barışçıl yollardan çözümü

Fidan'ın konferansta yapacağı açılış konuşmasında mevcut ihtilafların karmaşıklaşan niteliği ve çatışmaların değişen dinamikleri karşısında, uluslararası toplumun diplomasiye alan açmasının ve arabuluculuk mekanizmalarından etkin biçimde yararlanmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına işaret etmesi bekleniyor.

Konferans kapsamındaki görüş alışverişinin, tecrübe paylaşımının ötesine geçerek uluslararası toplumun ortak arabuluculuk kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasının temenni edildiğini dile getirmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Balkanlar dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada ihtilafların barışçıl yollardan çözümü, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve diyaloğun kolaylaştırılması için elverişli koşulların oluşturulmasına yönelik çabalarına değinmesi bekleniyor.

Fidan'ın, istikrarın dışarıdan dayatılamayacağını ve sürdürülebilir çözümlerin bölgesel dinamikler gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede bölgesel sahiplenme ilkesinin de Türkiye'nin ihtilafların çözümüne yönelik yaklaşımının asli unsurlarından birini oluşturduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

İstanbul Arabuluculuk Konferansları

İlki 2012'de gerçekleştirilen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirerek arabuluculuk alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına, yeni yaklaşımların ele alınmasına ve arabuluculuğun değişen uluslararası barış ve güvenlik ortamındaki rolünün değerlendirilmesine imkan sağlayan üst düzey bir platform niteliği taşıyor.

Konferanslar, arabuluculuk alanında farkındalığın artırılmasına ve bu suretle mevcut ihtilaf ve sınamalar karşısında uluslararası diyaloğun güçlenmesine katkıda bulunuyor.

İstanbul Arabuluculuk Konferansları serisinin sonuncusu, 10 Mart 2022'de İkinci Antalya Diplomasi Forumu'ndan (ADF) önce "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuğa Dikkat Çekmek" temasıyla düzenlenmiş ve 40'ı aşkın ülkeden 200'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmişti.

23-24 Ekim'de gerçekleştirilecek 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ise uluslararası düzeyde ayrışmaların derinleştiği bir dönemde, diyalog kültürünün ve barışa hizmet eden ortaklıkların güçlendirilmesine odaklanacak.

Konferans, arabuluculuğun yalnızca krizlerin yönetilmesinde başvurulan bir araç değil, kalıcı barışa yönelik stratejik bir yatırım olduğu anlayışını ön plana çıkaracak.

Türkiye'nin arabuluculuk vizyonu

Türkiye, diplomasi ve diyaloğun çatışma ve savaşa karşı en etkili araçlardan olduğu anlayışına dayalı arabuluculuk vizyonu çerçevesinde, ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesi yönünde etkin çaba sarf ediyor ve bölgesel sahiplenme ilkesini de her daim dikkate alarak, geniş bir coğrafyada çok sayıda somut girişime öncülük ediyor.

Sahada yürüttüğü somut girişimlerin yanı sıra, çok taraflı platformlardaki öncü rolüyle de arabuluculuk gündeminin ilerletilmesine katkıda bulunan Türkiye, BM, AGİT ve İİT çerçevesinde oluşturulmasına liderlik ettiği Arabuluculuk Dostlar Gruplarındaki eş başkan konumuyla, arabuluculuğun uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında daha etkin bir araç olarak kullanılmasına yönelik çok taraflı çabalara destek veriyor.

Türkiye, arabuluculuğun önleyici diplomasi ve uyuşmazlıkların çözümündeki kritik rolünü uluslararası toplum nezdinde daha görünür kılmak ve arabuluculuk çabaları için daha fazla emek harcanması ve kaynak ayrılmasını sağlamak amacıyla Finlandiya ile 24 Eylül 2010'da New York'ta BM bünyesinde "Barış için Arabuluculuk" girişimini başlatmıştı.

Bu kapsamda teşkil edilen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 16. Bakanlar Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Barış için Daha Geniş Bir Koalisyon: Kapsayıcı Ortaklıklar Yoluyla Arabuluculuğun Güçlendirilmesi" temasıyla, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül'de Türkevi'nde düzenlenmişti.

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu başarılı faaliyetleriyle, AGİT ve İİT bünyesinde de benzer gruplar kurulması için örnek teşkil etmişti.