9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali

Festival 2-9 Kasım'da, 175 bin lira ödül dağıtacak, genç yönetmenleri destekleyecek.

22.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" 2-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplanoğlu, festivalin genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan sağladığına işaret ederek, "Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin festivalde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor." ifadelerini kullandı.

Toplam 175 bin lira ödül dağıtılacak

Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı.

Festivalin 9 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde 175 bin lira değerinde ödül takdim edilecek.

Festivalde birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İşitme ve görme engelli bireylere özel hazırlanan bazı gösterimlerde ise ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme yer alacak.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Yönetmen, Gençlik, Güncel, Sinema, Kültür, Eğitim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: 9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.