Muğla'da 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayışı kaydedildi - Son Dakika
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Muğla'da 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayışı kaydedildi

Muğla\'da 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayışı kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilini geçiren 9 yaşındaki İngiliz çocuk, yamaç paraşütü pilotuyla birlikte atlayış yaparak hayalini gerçekleştirdi. Heyecan dolu anlar aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Çocuk, uçuşun ardından yamaç paraşütünün keyifli ve güvenli olduğunu belirtti.

30.05.2024 10:29
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 yaşındaki İngiliz çocuğun yamaç paraşütüyle atlayış yaparak hayalini gerçekleştirme heyecanı aksiyon kamerayla kaydedildi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde ailesiyle tatilini geçiren Harrison Walker, yamaç paraşütü pilotu Nurten Şimşek ile Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden uçtu.

Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen ve Ölüdeniz'in güzel manzarasını seyreden çocuğun mutluluğu ve heyecanı aksiyon kamerayla görüntülendi.

Harrison Walker, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Uçuşun güzel geçtiğini ifade eden Harrison, "Manzara muhteşemdi. Aşağıdaki manzarayı seyrederken uçuyordum. Çok huzur vericiydi. Ülkemde arkadaşlarıma da yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye edeceğim." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Nurten Şimşek ise Babadağ'dan çocukların ebeveynlerinin rızasıyla pilotlarla çiftli atlayış yapabildiğini kaydetti.

İngiltere'den gelen küçük misafirleriyle güzel bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Şimşek, "Daha küçük yolcularımız da oldu. Onlara özel oturma alanı ve kasklarımız var. Güvenli şekilde uçuş yapıyoruz. Geçen gün de 80 yaşında bir kişiyle güvenli şekilde uçuş gerçekleştirdik. Oldukça keyifli bir manzaramız var. Uçuşun ardından herkes yamaç paraşütünün ne kadar keyifli ve güvenli olduğunu anlıyor." diye konuştu.

Şimşek, çocukların yetişkinlere göre daha cesaretli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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