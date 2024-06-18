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9 yıl sonra tayini çıkan öğretmene duygusal veda

HATAY - Hatay'da bir lisede 9 yıl boyunca görev yapan öğretmen Bekir Eral, öğrencilerinin alkışları arasında gerçekleşen vedada duygusal anlar yaşadı.

Antakya ilçesinde yaşayan öğretmen Bekir Yeral, Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9 yıl boyunca görev yaptı. Okuldaki görevini müdür yardımcılığı olarak tamamlayan Yeral'ın tayini Ankara'ya tayini çıktı. Yeral, yıllarca görev yaptığı okula öğrencilerinin alkışları arasında veda etti. Buruk gerçekleşen vedadan etkilenen öğretmen Yeral, duygusal anlar yaşadı.